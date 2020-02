La 36a Transèquia serà més feminista que mai i estrenarà mallots per als participants

La 36a edició de la Transèquia s'escau, enguany, el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Per aquest motiu, tal com han explicat aquest migdia els organitzadors, serà més feminista i igualitària que mai. Inclourà accions durant la celebració sobre temes d'igualtat; el disseny dels programes i la xapa que duran els participants també tindran contingut feminista, com també el lila del fulletó de la Mini Transèquia, i l'euro solidari que aportaran els participants es destinarà en aquesta ocasió a organitzar a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig, tallers per a homes joves i adults per prevenir les actituds sexistes.

Una altra novetat d'enguany és que, després de la prova pilot feta l'edició passada, els ciclistes i caminants i corredors podran comprar un mallot (15 euros) i samarreta (10 euros) amb un disseny exclusiu de la Transèquia.

La presentació s'ha fet al centre d'acollida del Parc de l'Agulla, amb la presència dels organitzadors, col·laboradors i patrocinadors, amb el BBVA com el principal. Enguany, també s'hi ha afegit Grup Maas. A més a més, també hi ha ICL, Proquibsa, Domini Ambiental, Sphere-Pro i Assegurances Pujol. L'any passat, la cursa va arribar als 5.364 participants.

La regidora de Festes i Cultura, Anna Crespo, ha recordat que aquest esdeveniment serveix per cloure la Festa de la Llum i ha incidit en el tema del feminisme i de la igualtat. Ha recalcat la consolidació de l'acte després del relleu de Jove Cambra Manresa per part del Parc de la Sèquia (Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia).

Esdevenir un referent



Josep Alabern, president de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, ha posat de relleu les millores en l'organització que es van introduint any rere any. Ha dit que aquest és el màxim objectiu dels organitzadors, i que esdevingui un referent. També ha posat èmfasi en el fet que el canal de la Sèquia doni servei a 19 municipis del Bages i en la promoció turística que suposa la Transèquia, atès que hi participa molta gent de fora. Ha destacat, alhora, la importància dels 300 voluntaris que la fan possible, els col·laboradors i les empreses que la patrocinen.

Laia Muns, coordinadora de la Transèquia, ha insistit que serà l'edició "més femenina i feminista" i ha esmentat l'euro d'aportació solidària per als tallers citats anteriorment del projecte "Caminant cap a la igualtat", que encara s'han d'acabar de concretar. També ha explicat que l'organització de l'esdeveniment s'ha posat al dia en tema d'igualtat amb una formació amb tècniques del SIAD.



6.000 polseres



Cristina Cruz, regidora de Feminismes i LGTBI, ha avançat que s'han fet 6.000 polseres que es repartiran entre els participants amb el lema "Caminant cap a la igualtat" i que el dia de la Transèquia hi haurà un photocall per fer-se fotos amb la canalla amb imatges que promoguin la igualtat i una obra de teatre de carrer amb humor titulada "Tres bodes i un príncep blau" amb sessions a les 12 i a la 1 del migdia. També es faran dinàmiques diferents als participants, com ara qui fa què en les feines de la casa.

Muns ha remarcat que el tema de la sostenibilitat continua sent la gran obsessió dels responsables de l'esdeveniment i que s'està aconseguint. L'any passat, de la tona de brossa que es va generar es va poder reciclar el 100%. Es manté la vaixella compostable als avituallaments, les fonts per als participants que posarà Aigües de Manresa i el got d'obsequi per dur tota l'estona.

Muns ha repassat els tres recorreguts a peu des de Balsareny (24 Km), Sallent (18 Km) i Santpedor (10 Km). Jordi Vidal, de les Piscines Municipals, ha recordat el de 25 Km dels corredors. Ha apuntat que la Marató de Barcelona d'enguany, que sovint treu corredors a la Transèquia, s'escau aquesta vegada la setmana després (el 15 de març), de manera que la cursa bagenca pot ser un bon entrenament. Finalment, Marc Ribas, de 365 Store Bike, ha recordat els tres recorreguts amb bicicleta de 50, 30 i 10 Km. Ha incidit en la importància que els participants segueixin els cartells penjats durant el trajecte (amb un color diferent per a cada recorregut) i, sobretot, que duguin casc, que "és obligatori". El recorregut de 10 Km també s'adreça a les persones que van amb handbike.



Canvis en el preu de les inscripcions



Ribas ha avançat el tema dels mallots i samarretes, que és una de les grans novetats d'enguany. Es poden comprar a la web de la Transèquia. Muns ha afegit la importància que els participants duguin durant tot el recorregut la xapa que se'ls lliurarà perquè enguany han ajustat els aliments dels avituallaments i "serem més rigorosos en els controls". També ha avançat que si es fa la inscripció fins a l'1 de març costarà com l'any passat però que si es fa del 2 al 6 de març costarà 2 euros més, i el mateix dia, 4 més.

La Mini Transèquia, la festa familiar adreçada a la canalla de 3 a 12 anys, tindrà lloc a la zona de jocs del parc de l'Agulla de les 11 del matí a les 2 del migdia. No cal inscripció i inclourà animació infantil, activitats sobre rodes, tallers, teatre en anglès i esports.