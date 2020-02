El centenar d'abonats sense telèfon fa 12 dies comencen a recuperar el servei

El tall de servei que van tenir el 30 de gener passat un centenar d'abonats de la companyia Telefónica no només ha afectat veïns del barri de la Sagrada Família, entre els quals un avi de 90 anys al qual havia deixat sense telealarma, que aquest dissabte a la tarda, després de deu dies, va recuperar el servei. L'avaria també va deixar sense telèfon veïns del Xup, entre els quals una àvia que igualment s'ha quedat sense telealarma, i de Cal Gravat.

Tal com va explicar Telefónica demanada per aquest diari, una empresa que duia a terme unes obres a la carretera del Pont de Vilomara va seccionar accidentalment un cable de coure i es va generar l'avaria. Les mateixes fonts van situar a dimarts passat la resolució del problema. No va ser així. La companyia ho va argumentar posteriorment dient que l'empresa que va causar el problema havia de fer nova la canalització per fer-hi passar el cable nou de coure que havia de rellevar el que va seccionar accidentalment però que, com que era una operació que es preveia molt llarga, havien decidit fer un canvi de plans.

El que s'ha començat a fer enlloc de reposar el cable és traslladar el servei dels abonats sense línia a altres cables que ja hi ha en servei. Les fonts de l'empresa remarcaven que és una operació lenta que s'ha de fer manualment d'un a un per evitar que els abonats d'aquests cables en qüestió en surtin perjudicats.

Afectacions al Xup

A la Sagrada Família, Regió7 va informar que, entre els afectats, hi ha un avi, Salvador Vicens, que, sense telèfon fix, tampoc no podia disposar de telealarma. Com dèiem, és un dels que ja ha recuperat el servei. No és l'únic a qui l'avaria va deixar sense telealarma. Al barri del Xup també es troba en la mateixa situació una veïna de 92 anys, Josefa Sanz, que des de dijous de fa dues setmanes tampoc no té telèfon ni, per tant, telealarma. No és la primera vegada que s'hi troba en les darreres setmanes. Segons ha explicat el seu fill a Regió7, entre l'11 de desembre i el 4 de gener passat també va estar sense servei. Aleshores, segons li van dir quan va contactar amb Telefónica, va ser a conseqüència de les ventades. Aquest cop, l'aturada del servei ha coincidit amb el tall accidental del cable a la carretera del Pont.

Iluminada Sala, una altra veïna d'edat avançada del Xup, també amb telealarma, va haver de patir igualment l'avaria entre els mesos de desembre i gener. En el seu cas, segons ha informat la seva filla, Remei Garcia, a aquest diari, entre el 16 de desembre i el 12 de gener. Amb l'afegit, remarcava Garcia, que al Xup la cobertura amb mòbil és molt dolenta en alguns punts, amb la qual cosa de poc serveix tenir-ne. Quan va trucar a Telefónica, li van explicar que la instal·lació s'havia mullat i que això havia generat la pèrdua de servei al fix de la seva mare.



«Una macroavaria»

Mentre que Sala es va poder deslliurar de l'avaria de fa un parell de setmanes, no ho ha pogut fer una família que viu al barri de Cal Gravat. El dia 30 de gener es van quedar sense fix i, al cap de dos dies, coincidint amb el cap de setmana, sense Internet, amb l'agreujant que treballen des de casa, la qual cosa els representa un veritable problema. Comentaven a Regió7 que, quan van trucar a Telefónica, els van dir que es tractava d'una «macroavaria».

A diferència de les persones grans, que ja en tenen prou amb la línia convencional, aquest veí de Cal Gravat es queixava que ells fa temps que demanen que facin arribar la fibra al barri per disposar d'un servei més ràpid però que, tot i que «fa dos anys que està aprovat», encara no ho han fet.

Com ja va explicar Regió7, a alguns veïns afectats per l'avaria de fa dotze dies, els operadors de la companyia Telefónica els van intentar convèncer per tal que canviessin de contracte per disposar de fibra, si bé ells el que volien era que els resolguessin el problema que els havia generat quedar-se sense línia. Cal tenir en compte que moltes persones que només tenen fix a casa són d'edat avançada i els és imprescindible per poder tenir connectat el servei de telealarma per alertar si tenen alguna urgència.