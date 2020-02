Fem Manresa fa un balanç bo del seu primer mig any de feina al ple

Fem Manresa ha volgut fer balanç de les mocions que ha presentat als plens municipals de l'actual mandat, de les quals n'ha fet una valoració positiva. La formació rupturista ha presentat vint proposicions en els sis plens ordinaris que s'han celebrat fins ara; catorze han estat aprovades, quatre rebutjades i dues retirades.

Dues mocions s'han aprovat sense cap esmena: la de suport al poble bolivià i la moció per dignificar l'ossera municipal del cementiri. Dues més han estat aprovades, també, per unanimitat, amb una esmena in voce durant el ple: la moció per a l'elaboració d'una borsa de recursos educatius gratuïts i la proposició per a la dignificació i adequació dels refugis antiaeris de la ciutat.

En la resta de mocions presentades en solitari i aprovades s'hi han introduït esmenes en punts concrets dels acords. És el cas de la moció de suport institucional de l'Ajuntament en el cas de la menor violada el 14 de juliol i contra la instal·lació de la incineradora de residus a Cercs. En dues més s'han aprovat esmenes de substitució a la totalitat de la moció: la moció contra la crisi ecològica i climàtica i la de suport a les mobilitzacions climàtiques, i la moció per a la retirada de la Guàrdia Civil i de la Policia de la ciutat.

Pel que fa a les rebutjades, ha estat la moció pel canvi de nom de la plaça Espanya i la referida a la priorització i ampliació de l'oferta de tallers amb perspectiva feminista en els centres educatius.

En dues ocasions s'ha instat la formació a retirar la moció durant el debat al Ple, amb el compromís de l'equip de govern de treballar conjuntament el que s'hi reclamava. És el cas de la moció que demanava la municipalització del servei de neteja dels edificis consistorials i una per tal d'incloure el coneixement de llengües estrangeres com a mèrit puntuable als processos de contractació per part de l'Ajuntament.

La resta de les mocions, vuit, han estat treballades i presentades conjuntament amb l'equip de govern d'ERC-JxManresa.