La funerària Fontal deixa només una oficina al carrer del Bruc i es trasllada al Pont Nou

El tanatori amb crematori és al camí de Rajadell, al polígon del Pont Nou de Manresa

La funerària Fontal està de mudança. Al carrer del Bruc de Manresa només quedarà oberta una oficina d'atenció al públic quan les noves instal·lacions del camí de Rajadell, al polígon del Pont Nou, que doblen en superfície les actuals, funcionin a ple rendiment.

Serà un relleu progressiu perquè no es perdi cap client pel camí. Segons ha explicat el conseller delegat de Mémora, el grup funerari al qual pertany la manresana Fontal, Juan Jesús Domingo, «la part de servei de tanatori començarà a operar durant aquestes dues setmanes i la del crematori i els sistemes de filtratge, cap a final de mes o principi del vinent».

El crematori es troba «en procés de proves tècniques per a la seva posada en marxa definitiva».

La capacitat del crematori serà de 2 incineracions diàries i, tenint en compte que els forns incineradors de cadàvers més pròxims són a Igualada, Vic, Terrassa, Sabadell, Olesa i el Papiol, a partir d'ara es podrien desplaçar fins a Manresa no només usuaris de la comarca del Bages sinó també del Berguedà i del Solsonès.

El conseller delegat de Mémora, Juan Jesús Domingo, ha explicat a Regió7 que es farà «una jornada de portes obertes la primera setmana de març».



Retard urbanístic i de serveis

Sobre el fet que un equipament que inicialment havia d'estar acabat a final del 2018 tot just ara comença a posar-se en marxa, el conseller delegat ho ha justificat dient que no han estat només les obres del nou tanatori amb crematori les que s'han de tenir en compte sinó la urbanització de l'entorn d'aquesta parcel·la del polígon industrial del Pont Nou, i això ha fet que hagi estat «mes complex».

A més, ha calgut sumar la connexió de serveis, que «tampoc ha estat senzilla», perquè les companyies tenen els seus propis tempos d'actuació.

Mentre que les sales de vetlla de l'antic tanatori del carrer del Bruc feien entre 35 i 40 m2, les noves són el doble de grans. N'hi ha tres de 70 m2 i una de 120 m2 que també es pot unir amb una de les de 70 m2 i fer un total de 190 m2.

En total són 1.550 m2 útils edificats en què, a banda de les quatre sales de vetlla, hi ha sales de contractació, una sala de cerimònies amb capacitat per a 200 persones, una sala de columbaris, la instal·lació de crematori, cafeteria, zones de servei internes amb sala de tanatopràxia i aparcament extern.

La sala de cerimònies, segons el conseller delegat de Mémora, és un dels punts forts de l'equipament, perquè incorpora millores a l'hora de dur a terme i personalitzar les cerimònies de comiat.

Per exemple, es podrà projectar a la sala i fer audibles intervencions de familiars o amics del difunt que es trobin en un punt llu-nyà però vulguin donar el seu testimoni telemàticament.

També es millorarà la qualitat de so i d'imatge si es vol interpretar alguna peça musical, projectar fotografies i vídeos o enregistrar la cerimònia per guardar-la o que la vegin persones que no s'hagin pogut desplaçar fins a l'equipament situat al costat del cementiri.