Manresa farà aportacions al Sínode Diocesà del bisbat a través de 278 persones

El novembre passat es va presentar a Manresa el Sínode Diocesà, una iniciativa del bisbe de Vic que té per objectiu elaborar propostes per afrontar els nous reptes pastorals de l'Església. Des del dia 1 d'octubre, data en què es va obrir el període d'inscripcions per fer-hi aportacions, més d'un miler persones s'han inscrit al Sínode Diocesà repartides en més de 120 grups arreu de la diòcesi. D'aquests grups, 24 són de Manresa, amb un total de 278 persones. Llevat d'una, totes les parròquies de la ciutat en tenen un.

El Sínode consta de quatre fases principals, que es succeiran al llarg de tres anys. La primera i actual és la fase participativa de grups sinodals. La freqüència i el nombre de reunions seran decisió de cada grup i les parròquies han de posar a la seva disposició els locals adequats i els mitjans necessaris. Un cop tractats tots els temes, els grups sinodals enviaran a la Comissió del Sínode totes les propostes que considerin oportunes de ser elevades a l'Assemblea Sinodal, formada per una àmplia representació de la realitat diocesana, que protagonitzarà la següent fase. Seguidament, ja hi haurà la de declaracions i decrets, i la de recepció. El Sínode porta per enunciat «Sínode per l'esperança» i, a més de les aportacions dels fidels de la diòcesi, està previst escoltar el parer d'experts en els diferents temes i realitats, així com de persones no creients.

El darrer Sínode Diocesà convocat a la diòcesi de Vic es va celebrar l'any 1945, amb el bisbe Joan Perelló i Pou, i l'anterior, quasi dos-cents anys abans, el 1748, amb el bisbe Manuel Muñoz Guil.