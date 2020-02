Pallapupas actuarà dos dies a la setmana a Althaia gràcies al projecte de mecenatge

Els Pallapupas tenen la missió de fer riure els pacients ingressats als hospitals. També al de Sant Joan de Déu de Manresa. I bàsicament fer riure els infants que són a l'àrea de pediatria, especialment aquells nens i nenes que han de sotmetre's a una intervenció quirúrgica. L'humor dels Pallapupas fa que visquin aquest procés amb més humor i més relaxats. A partir d'ara seran a Manresa dos cops a la setmana gràcies al projecte de mecenatge de la Fundació Althaia i a la col·laboració de la família Esteve de la farmacèutica Esteve, que té els seus orígens a Manresa.

Fins ara només actuaven els dijous. També visitaran l'hospital els dimarts i dimecres alternativament. L'ampliació d'aquest servei contribueix a millorar l'estat emocional dels nens i nenes amb problemes de salut i a humanitzar el procés d'hospitalització, afirma la Fundació Althaia.

Els Pallapupas, que ofereixen els seus serveis a l'Hospital de Sant Joan de Déu des de l'any 2008, acompanyen l'infant abans, durant i després d'una intervenció quirúrgica. El 2018 es van fer unes 500 intervencions quirúrgiques a infants. Segons la Fundació Althaia està demostrat que els nens i nenes que arriben al quiròfan acompanyats pels Pallapupas viuen aquest procés amb humor, en un estat de relaxació i sense por del que es trobaran.

També atenen els nens i nenes que hi ha ingressats a la planta de pediatria, els que són a urgències i a l'hospital de dia pediàtric. L'humor combat l'estrès, redueix el dolor en alliberar endorfines, estimula el sistema immunològic i ajuda a promoure una perspectiva positiva, a afrontar situacions difícils i a crear vincles. Destaca, també, que no només beneficia els infants, sinó la família que els acompanya.

Pallapupas és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu millorar l'estat emocional dels pacients a través de l'humor davant l'adversitat que suposa patir una malaltia. Està formada per actors i actrius professionals. Cada any se'n beneficien 173.000 pacients en 11 hospitals i centres de salut de Catalunya.