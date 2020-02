Els participants a la 36a Transèquia podran estrenar mallot i samarreta

Organitzadors, col·laboradors i patrocinadors al parc de l'Agulla, ahir, on van presentar l'edició d'enguany g. c.

La 36a edició de la Transèquia, la 7a que organitza el Parc de la Sèquia (el nom comercial de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia), ofereix als participants que facin el recorregut caminant, corrent, amb bicicleta o amb handbike la possibilitat de lluir un disseny exclusiu pensat per a ells: un mallot o una samarreta amb el canal d'aigua estampat. És una de les novetats de la present edició. Una altra és que, com que s'escaurà el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, tindrà un contingut especialment feminista.

El mallot i la samarreta es poden comprar a través de la pàgina web de la Transèquia ( www.transequia.cat) per 12 i 10 euros, respectivament, i recollir a la botiga 365 i a les Piscines Municipals.

La presentació es va fer ahir al migdia al centre d'acollida del Parc de l'Agulla, amb la participació dels organitzadors, col·laboradors i d'alguns dels patrocinadors, entre els quals el principal, el BBVA i un de nou, Grup Maas.



Més de 5.000 persones

L'edició passada, aquesta festa familiar i esportiva va aplegar 5.364 persones i, com va remarcar Laia Muns, coordinadora, va reciclar el 100% de la tona de deixalles generades gràcies a la col·laboració del Consorci del Bages per a la gestió de residus. Enguany, va remarcar Muns, les persones inscrites hauran de lluir totes la xapa que se'ls lliurarà perquè es procurarà ajustar més els avituallaments i «serem més rigorosos en el control».

Josep Alabern, vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, va voler destacar justament la millora de l'organització any rere any. També va remarcar la importància dels voluntaris. En fan falta més de 300. Ahir es va fer una crida a tothom qui ho vulgui ser per tal que s'inscrigui a la pàgina web.

La regidora de Feminismes i LGTBI, Cristina Cruz -també hi va assistir la de Cultura i Festes, Anna Crespo- va explicar a què es destinarà l'euro per inscripció que cada any es dedica a una causa solidària. En aquest cas, serà a la iniciativa Caminant cap a la igualtat, uns tallers organitzats pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) Montserrat Roig que s'adreçaran als homes i joves per fer-los qüestionar actituds masclistes. El dia de la Transèquia hi haurà altres activitats a favor de la igualtat, amb teatre, un photocall i dinàmiques sobre qui fa què a les tasques de la llar. La xapa dels participants lluirà el símbol de la dona al fons, el fullet de la Mini Transèquia -la festa per als menuts al parc de l'Agulla el dia de la cursa- és de color lila i es repartiran 6.000 polseres d'aquest color, que representa la lluita feminista.

Muns; Jordi Vidal, de les Piscines Municipals, i Marc Ribas, de 365, van repassar les diferents modalitats. Les tres a peu des de Balsareny, Sallent o Santpedor, de 24, 18 i 10 quilòmetres, respectivament. La cursa corrent de 25 quilòmetres des de Balsareny, i les tres en BTT des de Balsareny, Sallent i Santpedor, en aquest cas amb 51, 30 i 21 quilòmetres, respectivament. Ribas va insistir que en el cas dels ciclistes cal no oblidar que és obligatori anar amb casc. Hi ha una ruta circular d'11 quilòmetres per a handbike.