El rei i la reina del Carnestoltes estrenen carrossa i vestuari en la rua infantil de diumenge

Aquest diumenge, 16 de febrer, se celebra la 42ena edició del Carnestoltes Infantil de Manresa, una festa adreçada sobretot al públic familiar. La gran cercavila, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Imagina't, s'iniciarà a 2/4 de 12 del migdia a la Plana de l'Om i acabarà a la Font de les Oques.

Enguany, la temàtica comuna del Carnestoltes Infantil serà "la música". Les inscripcions per participar a la rua s'han tancat amb 18 comparses, que aportaran 2.630 participants; si hi afegim les batucades i grups musical, més les persones que s'hi afegeixin al final de la rua, es calcula arribaran a les 3.000 persones.

A les 11.00 h les comparses inscrites es concentraran al C/ Alfons XII. I a les 11.30 h s'iniciarà el recorregut que passa per la Plana de l'Om, el C/ del Born, la Pl. Sant Domenec, el primer tram del Passeig Pere III, la Plaça de Cris Rei, el C/Àngel Guimerà i el C/ Carrasco i Formiguera per arribar a la Plaça de la Font de les Oques on hi haurà la festa final.

La principal novetat d'aquest any serà l'estrena de vestuari i carrossa del rei i la reina Carnestoltes amb Marc Lago i Janaina Santana, estudiants del Cicle Formatiu Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral. Els vestits del rei i la reina Carnestoltes han estat confeccionats per Leo Fíguls i dissenyats per Marga Riera a partir de les idees dibuixades per alumnes de 5è i 6è de les escoles l'Espill, Jeroni de Moragas, Muntanya del Drac, Renaixença, La Salle, Sant Ignasi, Valldaura i Vedruna en el marc del Consell d'Infants del curs 2016-2017. La carrossa també nova i dissenyada per Txema Rico, també plena de colors, té elements dedicats als instruments de les batucades que solen acompanyar les rues de carnaval, i hi apareixen màscares, barrets i serpentines de colors.

A nivell musical i d'animació, el cercavila compta amb la participació dels Tabalers de Xàldiga, Les Vilatukades, la Unió Musical del Bages, els xanquers arlequinats Minairons, els gegants esbojarrats "Rei de Bastos" i la "Puta d'Oros" i els Batrakes.

Finalment, la festa finalitzarà partir de les 13 h a la Plaça de les Oques, amb ballaruca i recepció de les comparses participants per la Companyia "De Parranda" i la salutació del rei i la reina.