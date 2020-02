La festa, que fa 42 anys que se celebra ininterrompudament, s'avança per no coincidir amb la Llum

El Carnestoltes infantil de Manresa complirà enguany la seva 42a edició. «Que jo recordi, cap any s'ha hagut de suspendre», va assegurar ahir el responsable d'Imagina't, Joan Vilà, en la presentació de la festa. La previsió del temps per al cap de setmana és que es podrà celebrar sense problemes. En cas que hi hagués pluja continuada s'informarà oportunament i se suspendrà l'acte. Sí que aquest any s'ha avançat una setmana per no coincidir amb la Llum.

Segons Vilà, un altre element que dóna personalitat al Carnestoltes és la participació de les associacions de mares i pares d'alumnes d'escoles manresanes. Són les que decideixen la temàtica de la festa i ja «porten caps de setmana treballant» en les comparses. «És un treball col·lectiu i familiar. Queden estones a les escoles i crec que avui en dia, en l'era de les tauletes, dedicar temps a grups de famílies és molt important. Són valors que s'han de preservar i tirar endavant».

Diumenge al matí hi haurà afectacions de mobilitat pel Carnestoltes. Es prohibirà l'estacionament i es tallarà el trànsit de vehicles de forma puntual als carrers on passi la rua. El Carrasco Formiguera, entre el Guimerà i el Ginjoler, no s'hi podrà circula de 2/4 de 12 a les 4 de la tarda.