Més de 380 alumnes de Manresa treballen per fer una ciutat més respectuosa

Aprendre a resoldre conflictes parlant, fent-ho en positiu, escoltant molt i posant-se a la pell dels altres. És el que han après aquest dimecres al migdia alumnes de 5è de primària de l'escola La Sèquia de Manresa. Han realitzat una sessió del Consell dels Infants del curs 2019-2020 que enguany té com a eix temàtic «El respecte als altres. Les comunitats de veïns».

L'Ajuntament de Manresa ha encarregat la dinamització d'aquest projecte a la Fundació la Xarranca del CAE i a la sessió d'aquest dimecres ha comptat amb l'assistència del regidor d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú. Per part de la Xarranca, han dinamitzat la sessió Judit Farell i Sara Cuscullola, les quals han posat molt èmfasi en la mediació com a eina per resoldre els conflictes.

El Consell d'Infants és un espai de participació pensat perquè els nens i nenes de Manresa puguin expressar les seves idees i proposar accions que ajudin a millorar la ciutat. Aquest curs 2019-2020 són 8 les escoles publiques i concertades que hi participen amb els seus alumnes de 5è o de 6è de primària. Són La Sèquia, Jeroni de Moragas, Sant Ignasi, Renaixença, Puigberenguer, Espill, La Salle i Valldaura.

D'acord amb l'eix temàtic d'aquest curs es realitzaran un total de 7 sessions a cada escola dins l'horari lectiu. La sessió d'aquest dimecres ha sigut la quarta des que va començar el curs. Es preveu que durant el curs participin en aquestes sessions més de 380 alumnes d'aquests 8 centres.

El dimecres 6 de maig es farà el plenari final amb tot l'alumnat participant. Aquest plenari, és un espai de cohesió amb l'objectiu que els infants prenguin consciència de la importància que té la participació, aprenguin a escoltar-se els uns i altres, es coneguin i vegin que no estan treballant sols. En aquesta jornada es realitzaran activitats relacionades amb el que s'ha treballat i es convidarà els regidors i regidores a escoltar la feina feta pels infants.



Els objectius del curs.

El Consell d'Infants d'enguany té, entre els seus objectius principals, treballar la participació com a procés d'aprenentatge, fomentar la convivència entre totes les persones que viuen en comunitat, a través de valors i normes de viure en comunitat; utilitzar el diàleg com a instrument per tal de conèixer a les altres persones que conviuen amb nosaltres. També com a eina de resolució de conflictes; potenciar el respecte a l'altra persona, com a membre de ple dret. Cal poder acceptar als altres i respectar les normes bàsiques compartides i que ajuden a viure junts; i despertar el sentit de responsabilitat vers les altres persones i cap a un mateix, per tal d'obtenir una convivència plena i agradable.