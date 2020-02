La música serà l'eix d'un Carnestoltes infantil que reunirà 3.000 persones

La música serà l'eix temàtic del Carnestoltes infantil de Manresa d'enguany, que se celebrarà diumenge vinent. S'ha avançat una setmana respecte de la data que tocaria per evitar coincidir amb la festivitat de la Llum. Enguany la celebració arriba amb novetats. El rei i la reina Carnestoltes estrenaran vestit i carrossa. L'organització, a mans de l'Ajuntament i Imagina't, espera que més de 3.000 persones participin a la celebració. D'entrada hi haurà 17 comparses d'AMPA's de col·legis de Manresa, dues més que no pas l'any passat. També hi prendrà part l'Associació Xinesa de la Catalunya Central.

«L'estructura base del Carnestoltes infantil és bona i funciona. Per tant es repeteix», va assegurar ahir la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, en la presentació del Carnestoltes que es va fer a la plaça de les Oques.



Vestits i carrossa nova

Una de les novetats d'enguany és que el rei i la reina del Carnestoltes «tindran més entitat i més personalitat pròpia». Estrenaran vestits plens de coloraines que han estat dissenyats a partir d'idees i dibuixos d'alumnes de cinquè i sisè de 8 escoles de Manresa en el marc del Consell dels Infants del curs 2017-2018. «Van suggerir uns vestits plens de colors, amb robes i túniques amples, corones originals i amb un aire poca solta, trapella i esbojarrat». El disseny final va ser de Marga Riera i la confecció de Leo Fíguls. Els personatges del rei i la reina del Carnestoltes estaran interpretats per Marc Lago i Janaina Santana, estudiants del cicle formatiu de grau superior de Tècniques d'Actuació Teatral que es realitza a al teatre Kursaal.

També estrenaran carrossa nova, que ha estat dissenyada per l'artista Txema Rico. També és plena de colors i té elements dedicats als instruments de les batucades que solen acompanyar les rues dels carnavals. Hi apareixen màscares, barrets i serpentines de colors.

La cercavila començarà a 2/4 de 12 del migdia a la Plana de l'Om i acabarà a la plaça de les Oques, on hi haurà la festa final. A les 11 del matí les comparses inscrites al Carnestoltes s'han de concentrar al carrer Alfons XII. Mitja hora més tard començarà la rua que passarà per la Plana, el carrer del Born, la plaça Sant Domènec, el primer tram del passeig de Pere III, Crist Rei, la prolongació del carrer Guimerà i el Carrasco Formiguera fins a la Font de les Oques.

Les inscripcions per participar a la rua s'han tancat amb 18 comparses que es preveu que hi aportin més de 2.600 participants. Si s'hi afegeixen les batucades i els grups musicals més les persones que acostumen a afegir-se al final de la rua, l'organització calcula que se superaran, de llarg, els 3.000 participants.

Quant a la música i l'animació, hi haurà les actuacions dels tabalers de Xàldiga, les Vilatukades, la Unió Musical del Bages, els xanquers arlequinats Minairons, els Batrakers i els gegants esbojarrats Rei de Bastos i la Puta d'Oros, que duran els geganters de Manresa i els seus grallers.

La cercavila es calcula que durarà un parell d'hores. Cap a la 1 del migdia començarà el final de festa amb la recepció de les comparses participants a càrrec de la companyia De Parranda i la salutació del rei i la reina. Al final de l'acte es farà una foto conjunta i es lliurarà un certificat de participació a tots els grups inscrits.

Segons Crespo, «Manresa ha apostat clarament pel Carnestoltes infantil. A la comarca tenim carnavals i carnestoltes dirigits a adults. Nosaltres ens concentrem en aquest, que ens satisfà».