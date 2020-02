La segona edició de la Cargolada de la Llum arriba dissabte a Sant Domènec

Aquest dissabte, dia 15 de febrer, se celebraran els Cargols de la Llum, una cargolada popular a la qual se sumarà la tercera Trobada de Puntaires de Manresa que, en cas de pluja continuada, es traslladarà a l'edifici de l'Anònima.

Ambdues activitats formen part del programa de la Festa de la Llum 2020.

La de dissabte serà la segona edició dels Cargols de la Llum, una festa popular que organitza la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa a la plaça de Sant Domènec. A les 10 del matí hi haurà la tercera Trobada de puntaires, amb més de 250 puntaires de 27 municipis diferents i un petit mercat amb productes per fer puntes, que s'allargarà fins a la 1 del migdia. A 2/4 de 12 del migdia es farà una ballada per part del Casal Cultural Dansaires Manresans, i a 2/4 d'1, els protagonistes seran els cargols. El tast de cargols, amb pa i beguda costarà 5 euros i la venta anticipada de tiquets es pot fer a les associacions de veïns de Manresa i a la mateixa plaça de Sant Domènec.

Clourà la cargolada, a la 1 del migdia, una ballada country a càrrec del grup de country de l'Associació de Veïns Plaça Catalunya, a càrrec d'Àngels Riba.

La Festa de la Llum de Manresa té un administrador diferent cada any que hi afegeix algun acte nou. En alguns casos, són propostes que es mantenen en els següents edicions, com ha passat en el cas de la cargolada, que .

Enguany, la festa començarà aquest divendres, 14 de febrer, amb el pregó i finalitzarà el dia 8 de març (Dia Internacional de les Dones) amb la tradicional Transèquia. Entre aquests dos dies, tindrà un punt àlgid els dies 29 de febrer i 1 de març amb la 23a edició de la Fira de l'Aixada.



"La Llum, nom de Dona"



L'entitat administradora d'aquest any és Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM), que ha organitzat "La Llum, nom de Dona", un acte en clau de dona en el qual diverses convidades explicaran les seves experiències en les seves activitats professionals. Tindrà lloc el dilluns dia 17 de febrer, a 2/4 de 8 del vespre, al Teatre Conservatori, i comptarà amb la presència de Pilarín Bayés, il·lustradora; la doctora Mercè Boada, investigadora; Lourdes Fisa, artista; Ada Parellada, cuinera; i Laura Ràfols, futbolista. L'acte serà conduït per la periodista Anna Vilajosana.



La pregonera



Carlota Riera Claret serà l'encarregada de pronunciar el pregó institucional de la Festa de la Llum d'enguany, el divendres 14 de febrer. Riera és degana de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC); doctora en Psicologia Social per l'UAB; Màster en Educació TIC e-learning per la UOC; coordinadora de la Càtedra de Simulació i Seguretat de pacients UManresa (UVic-UCC); directora del grup interinstitucional de recerca i Innovació Docent, Simulació i Seguretat de pacients de UVic-UCC (GRINDOSSEP), docent en els àmbits de la Salut Pública, Metodologia d'Investigació qualitativa, Desenvolupament Organitzatiu i Desenvolupament de Talent; consultora de projectes de desenvolupament organitzatiu pel Global Institute for Organizational Development i Consultora acreditada en Insight Discovery.

D'altra banda, el pregó infantil, que també tindrà lloc el dia 14, al matí, anirà a càrrec d'alumnes de les escoles Bages, La Salle i Muntanya del Drac.