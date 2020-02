Xerrada sobre l'espai intergeneracional ECOI de Sant Salvador de Guardiola

El col·lectiu Una altra educació és possible ha organitzat per a demà, dijous, una xerrada sobre espais intergeneracionals. Ho farà a partir de l'experiència que es porta a terme a Sant Salvador de Guardiola, a l'Espai de Convivència Intergeneracional (ECOI), on l'escola bressol i el centre de dia per a gent gran comparteixen edifici i espais comuns.

La xerrada es durà a terme a les 7 de la tarda al Casino. Hi participaran Marina Vilarmau, que és la coordinadora de l'ECOI; Montse Grau, mestra i directora de l'escola bressol Dentetes des dels seus inicis; i Alba Oms, que fa 10 anys que està al capdavant del centre de dia La Masia per a gent gran.

El centre de dia es va traslladar fa dos anys al mateix edifici que l'escola bressol. A partir d'aquí es va plantejar que l'edat no ha de ser una justificació per separar les persones sinó un motiu per apropar-les. Per això s'ha convertit en un espai de retrobament de diverses generacions.