Empreses que han dit que no al Mobile exposen aquests dies a Amsterdam

L'esdeveniment més important per a empreses del sector audiovisual d'Amsterdam obria les portes ahir per segon dia consecutiu amb normalitat, però amb recomanacions i actualitzacions diàries sobre l'estat de l'amenaça del coronavirus.

La fira ISE 2020 d'Amsterdam, dedicada a la indústria dels sistemes integrats d'imatge i so, té la participació de més de 1.300 expositors, com Intel, Sony i Cisco, que sí que van cancel·lar la seva assistència pel coronavirus al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona.

Els fabricants asiàtics han estat els que en més mesura han decidit no enviar representants aquesta setmana a Amsterdam, com és el cas de LG i Liyama, de manera que es perden l'última convocatòria d'aquesta fira a la capital holandesa, ja que té previst traslladar-se a partir de l'any que ve a Barcelona.

Un total de 50 expositors xinesos i una vintena d'altres països asiàtics han cancel·lat la seva assistència a aquesta fira, tot i que l'esdeveniment ha rebut un 6,7% més de preinscripcions aquest any, segons el director general de l'ISE, Mike Blackman. L'ISE està empaperada d'advertències contra el coronavirus i es recomana no donar-se la mà i seguir les normes de seguretat i higiene. L'ISE té aquest any uns 75.000 visitants registrats, que s'espera que visitin el centre de conferències d'Amsterdam RAI fins demà, divendres, per conèixer les últimes innovacions en el sector .