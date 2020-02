Inaugurada la botiga de Càritas que permet reciclar roba i crear llocs de treball dignes

Manresa va inaugurar ahir un circuit molt especial de reaprofitament de roba usada gràcies a una iniciativa de Càritas que ofereix contenidors de recollida situats a l'accés del Casal de l'Església -i altres de repartits per la ciutat- i una botiga on es pot comprar roba reciclada de bona qualitat a bon preu, i que tanca el cercle creant llocs de treball dignes.

Un centenar de persones van atapeir ahir a la tarda la nova botiga de la carretera de Vic número 25 en l'acte inaugural, que es va simultaniejar amb la presència de compradors que entraven i sortien dels emprovadors.

El xivarri va fer molt necessari l'equip de megafonia instal·lat per dur a terme l'acte protocol·lari inaugural, en el qual va destacar una idea: consumir roba reciclada és una necessitat per trencar el cercle viciós del consumisme curt de mires i fer possible nous circuits beficiosos econòmicament, social i mediambiental.

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va recordar en el seu parlament que era la 38a botiga que Càritas obria al conjunt de l'Estat amb la mateixa filosofia per ajudar persones facilitant l'accés a peces de vestir, al mateix temps que s'evita malbaratar recursos mediambientals i es creen llocs de treball. Va desitjar de tot cor que «tingueu tot l'èxit que es mereix la iniciativa».

El bisbe de Vic, Romà Casanova, va recordar que Càritas té una llarga experiència en la recollida i repartiment de roba usada, però que el comerç lluminós, atractiu i cèntric que s'obria a Manresa significava fer «un altre pas» a favor de la justícia social i en contra del consumisme i el malbaratament.

L'acte també va tenir la intervenció de Francisco Lorenzo, director d'Acció Social de Càritas a escala estatal, que va recuperar el lema «Viure senzillament perquè d'altres puguin senzillament viure» per subratllar la importància de canviar la mirada que condemna la roba usada a ser un residu quan es pot convertir en llocs de feina i un bé preuat per a qui la valora.

Després del parlament de Rufí Cerdán, director de Càritas Diocesana de Vic, va parlar Fina Farrés, directora de Càritas Arxiprestal de Manresa, que va convidar el públic a reflexionar sobre les lletres R i E dels missatges de les parets sobre reciclatge, reconversió, reaprofitament i reducció de residus que si, a més, aconsegueixen contribuir al desenvolupament integral de persones amb la participació conscient dels usuaris, prenen tot el seu sentit.

Hi va haver molts agraïments, però especialment per als voluntaris, Cots i Claret i Fibracat.