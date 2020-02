L'empresa bagenca viu amb preocupació però sense alarma l'efecte del Covid-19

El sector industrial bagenc no té de moment cap afectació remarcable per l'efecte del coronavirus, però en el sector hi ha certa preocupació per si l'alarma s'estén en el temps i acaba repercutint en el proveïment de productes xinesos. L'única incidència destacada, fins ara, ha estat l'anul·lació de viatges a la Xina d'empreses que tenien programat desplaçar-s'hi aquests dies.

La qüestió va ser breument tractada al ple de la Cambra de Comerç de Manresa celebrat dimarts. «Les empreses estan ajustant les seves previsions per si la crisi s'allarga», diu Sílvia Gratacòs, presidenta de l'ens. «Si fos així, potser sí que veuríem alguna línia de producció aturada per manca de subministraments», apunta Gratacòs. Amb tot, la presidenta cameral creu que, a curt termini, la crisi del coronavirus pot tenir alguna incidència en positiu per a empreses del territori, a les quals s'encarregui el proveïment de peces que no puguin ser servides per les empreses xineses.

Ausa, per exemple, ha delegat la provisió de peces petites a empreses locals. «El Govern xinès ja està donant permís a algunes fàbriques perquè treballin, però algunes de les que ens subministren encara no el tenen», diu Antoni Tachó, conseller d'Ausa i vicepresident de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. Amb tot, alerta que els problemes, si n'hi ha, poden arribar a final de març, que és quan haurien d'arribar les mercaderies embarcades aquests dies. «No som especialment pessimistes», diu Tachó, que explica que l'empresa ha cancel·lat un viatge a Xina aquests dies «per evitar sorpreses».

El president de la patronal del metall, i també directiu d'Ausa, Xavier Perramon, està de viatge aquests dies als Estats Units, visitant diverses grans fires sectorials a Las Vegas i Orlando, on l'alarma pel coronavirus no ha tingut cap efecte. «Aquí el coronavirus no destaca a les notícies. Ho fan les primàries demòcrates», explica.

També ha restringit els seus vols fins a final de mes, i no només a la Xina, Raymond A. Tecniacero. Carel Lamers, el seu director general, explica que l'esclat del coronavirus no està afectant la planta santfruitosenca, però sí la xinesa de la multinacional, que va tornar a treballar dilluns «però amb mesures molt estrictes. Només que hi hagi un contagi s'ha de tancar la fàbrica». A més, el grup està buscant màscares per als seus operaris xinesos, ja que a la Xina ja hi ha escassetat d'aquest producte. «N'estem recopilant a tots els països on operem», diu Lamers.

Macsa també té filial a Xina, on l'empresa confirma que no té cap afectat. Amb tot, no els és permès encara obrir portes. «Treballen des de casa», explica el seu president, Jordi Piñot. Els treballadors «no poden sortir al carrer ni a comprar. Ho fan per Internet a un servei del govern», diu Piñot.

Jordi Catllà, adjunt a direcció i responsable d'instal·lacions i producció d'Oliva Torras, a més de tresorer de la patronal del metall, assegura que al sector «no hi ha preocupació, de moment, però n'hi haurà si el cas s'allarga». Per a Catllà, el risc seria que hi hagués una reacció en cadena sectorial, ja que «si un frena, tots frenen».

Fonts de Pimec Catalunya Central apunten que hi ha empreses del territori amb acords comercials a Xina que han hagut d'aturar els seus contactes amb aquell país, «i no és cosa d'aquests últims dies, sinó de ja fa setmanes». I insisteixen que l'alerta no és per ara mateix, sinó per l'evolució que pugui tenir la crisi.