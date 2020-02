Manresa elimina un canal d'aigua bruta a cel obert

La xarxa de clavegueram de Manresa té un sobreeixidor a la plaça del Mil·lenari, que allibera aigua al riu quan, en casos de fortes pluges, la capacitat de la xarxa queda sobrepassada. Fins ara, l'aigua de pluja anava a parar a un canal a cel obert, en una esplanada on s'han fet diverses intervencions de recuperació. Ara, s'ha canalitzat aquesta aigua amb una nova canonada fins a la llera del riu, i s'ha executat un sistema per retenir residus sòlids. El pressupost ha estat superior als 25.000 euros.

A la zona de la plaça del Mil·lenari, fins ara hi havia un canal, per la qual circulava l'aigua de pluja, que acostuma a portar una certa quantitat de residus sòlids, que alliberava el sobreeixidor de la xarxa de clavegueram en casos de fortes pluges. L'aigua bruta s'alliberava justament sobre un talús al costat del riu, de manera que passava per aquesta zona a cel obert abans d'arribar al Cardener, i a més tallava el pas a peu que hi ha per la plataforma situada al costat del riu.

Per resoldre aquesta situació, l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa han portat a terme un pou de salt al talús i una canonada d'aproximadament 20 metres, des del lloc on es trobava el punt de sortida d'aigua de la xarxa de clavegueram fins a la llera del riu, per eliminar aquest canal a cel obert. També s'hi ha incorporat una arqueta amb arener amb una reixa per retenir els residus sòlids que la primera aigua de pluja acostuma a portar, i s'ha incorporat un detector per tenir registrats els períodes de sobreeiximent. El pressupost de l'obra ha estat de 25.602 euros.



Una zona amb molt potencial

L'espai on s'ha executat aquesta canalització és una zona que, per la seva proximitat i vinculació al riu, té un gran potencial com a espai de lleure i que, en un futur, es vol adequar com a zona verda de la ciutat.

Des de la regidoria de Ciutat Verda (anteriorment, Entorn Natural) ja s'havien fet nombroses intervencions per recuperar-la per a la natura i la ciutadania: desbrossades en el marc del Fem Dissabte, accions de voluntariat amb el suport de la Fundació Rosa Oriol, accions en el marc del projecte participatiu 2018, i altres desbrossades diverses.

Així doncs, en 3 anys, s'ha passat d'una zona que era un mar de canyes, a una gran esplanada vora el riu, amb una vegetació natural en procés de recuperació, i amb uns usos ciutadans en augment i amb potencial per créixer. Ara, a més, s'ha eliminat el canal d'aigua bruta de l'esplanada, amb el doble objectiu de reduir abocaments de contaminació (compreses, tovalloletes, etc.) al riu els dies de tempesta, així com embellir l'espai i facilitar la passejada aigües amunt fins al pont del Congost.