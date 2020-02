El memorial Flors Sirera dialogarà sobre la necessitat de transformar la societat

La Casa Flors Sirera acollirà el proper dimecres, 19 de febrer, el "Memorial pels Conflictes Oblidats", en record de la cooperant manresana assassinada a Rwanda Flors Sirera, un acte que enguany forma part dels actes de la Llum. Comptarà amb la participació de veus compromeses i expertes amb les transformacions socials. L'objectiu és crear un espai d'intercanvi que motivi a plantejar canvis tant a nivell personal com col·lectiu per construir societats basades en la justícia.

Sense oblidar problemes cronificats que es viuen a diferents societats, també es vol fer una mirada al moment actual: què podem fer davant dels reptes actuals? L'augment de la pobresa o de la impunitat ens interpel·len a buscar solucions. Els ponents compartiran inquietuds i bones pràctiques que posen l'accent en aspectes positius que s'aconsegueixen amb la mobilització ciutadana.

Estem preparats per a un canvi d'època? Una taula rodona entorn a aquesta pregunta reunirà el testimoni d'en Miquel Carrillo, assessor en matèria de Cooperació, i les aportacions del Jordi Palou-Loverdos, un dels advocats que porta el cas de Flors Sirera, que actualitzarà la informació relativa als processos de justícia universal, en concret la querella per aclarir els assassinats de cooperants de l'estat espanyol a Ruanda. L'acte s'iniciarà a les 7 de la tarda.

En el 23è aniversari del l'assassinat de la cooperant manresana Flors Sirera a Ruanda, Inshuti i el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació volen reivindicar el rol de la cooperació com a una eina per transformar el model de societat i de relacions internacionals.

El Memorial comptarà amb una benvinguda musical amb la veu d'infants que participen en activitats a la Casa Flors Sirera, així nens i nenes de l'entitat Arbre de Vida que oferiran cançons de la mà del músic Oriol Barri.

L'acte s'emmarca en el programa d'actes de la Llum i està organitzat per l'ONGD Inshuti i l'Ajuntament de Manresa en col·laboració amb el Consell Municipal de Solidaritat i la Diputació de Barcelona.



Taula rodona



Tant en Miquel Carrillo com en Jordi Palou Loverdos tenen una llarga trajectòria acompanyant processos socials que parteixen de la voluntat de canviar les causes de les injustícies. En la seva trajectòria està molt present donar veu a situacions i persones massa freqüentment silenciades.

Miquel Carrillo. És enginyer químic i màster en Gestió Pública i Desenvolupament Sostenible. Ha desenvolupat la seva carrera professional en temes de Cooperació Internacional tant com a consultor independent com a tècnic de projectes vinculat a Enginyeria sense fronteres. Col·labora amb el Consell de Cooperació al Desenvolupament, al Consell català de Foment de la Pau y la Coordinadora de ONGD de España.

Durant la taula rodona, ens presentarà part de les reflexions que recull al seu llibre, recentment publicat, Volver a pisar las Calles. Internacionalismo, cooperación y justícia global per al siglo XXI. Els impactes de la crisis, les retallades en polítiques públiques, els reptes globals com el canvi climàtic i les migracions... requereixen una transformació basada en nous paradigmes que posin al c entre les persones i una reformulació de les mobilitzacions per a impulsar canvis reals. Tot plegat anuncia un canvi d'època i un nou diàleg entre societat i administració? Caldrà tornar a sortir al carrer per transfomar la societat?

També participarà un any més al Memorial en Jordi Palou-Loverdos. És especialista en mediació i resolució pacífica de conflictes, ha estat pioner de la justícia universal i impulsor de diferents iniciatives per a facilitar el diàleg en conflictes nacionals i internacionals. És impulsor de les Audiències Memorials amb víctimes i familiars de perpetradors de violacions de drets humans durant la guerra civil i la dictadura franquista.

És advocat acreditat del Tribunal Penal Internacional i va assumir la representació legal de les víctimes catalanes, espanyoles, ruandeses i congoleses del conflicte a l'Àfrica dels Grans Llacs, entre elles la infermera manresana Flors Sirera. És autor de l'Informe "Violacions de drets civils i polítics a Catalunya 2017" i la seva denúncia davant l'ONU.

Antecedents.

Tot i que des de l'any 1994, arrel del primer genocidi als Grans Llacs, entitats de la ciutat han treballat pels drets humans en aquesta zona de l'Àfrica subsahariana, l'assassinat el 18 de gener de 1997 de Flors Sirera Fortuny, va impulsar el compromís de Manresa amb la defensa de la justícia i amb la resolució pacífica de conflictes.

Precisament per no oblidar i per renovar dia a dia el compromís amb la Cultura de la Pau, cada any al mes de gener se celebra el Memorial pels Conflictes Oblidats i a favor de la Justícia, en record de la Flors i de persones que, com ella, arrisquen la vida per posar una mica de llum a les greus desigualtats del món.

El Memorial és una ocasió per conèixer més de prop la realitat internacional i per sumar esforços per demanar una resolució pacífica dels conflictes. La guerra als Grans Llacs ha estat un cas paradigmàtic on els interessos econòmics i geoestratègics de la comunitat internacional han passat per davant de la justícia i del benestar de la societat civil.

L'assassinat de la Flors Sirera i dels seus companys de l'ONGD Metges del Món, va ser un intent de fer desaparèixer testimonis "incòmodes" de la barbàrie que existia contra la població civil.

Vint-i-tres anys després d'aquests fets, la necessitat de no silenciar la vulneració de drets humans i la repressió que pateixen molts activistes socials, continua sent el principal objectiu del Memorial: denunciar les injustícies per impulsar el compromís de treballar per incidir en societats més justes