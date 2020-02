Més de 1.200 estudiants rastrejaran Manresa amb els seus mòbils

Dilluns els carrers de Manresa s'omplira d'estudiants amb els sus mòbils per participar en una gimcana de geolocalització

Dilluns els carrers de Manresa s'omplira d'estudiants amb els sus mòbils per participar en una gimcana de geolocalització | ARXIU/J.M.G.

Més de 1.200 alumnes de 15 centres de secundària de les comarques centrals participaran dilluns al matí en la gimcana de geolocalització amb tecnologia mòbil anomenada Manresanada. Celebra la seva setena edició i és organitzada per l'equip de pedagogs Lacenet, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. L'activitat està pensada per ensenyar els estudiants a fer un bon ús i bones pràctiques de les noves tecnologies,

L'edició d'enguany s'ha presentat aquest divendres amb la presència del regidor d'Ensenyament i Universitats, Antoni Massegú; el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López; i el representant de l'equip de professors de Lacenet, Ramon Barlam.

A la Manresada, els estudiants, organitzats en grups de 4, hauran de localitzar diferents indrets de la ciutat de Manresa amb l'ajuda del telèfon mòbil.

Durant la gimcana els grups han de resoldre una sèrie de reptes que se'ls proposa fent ús d'una aplicació de realitat augmentada creada expressament per a l'ocasió per la doctora Dolors Royo de l'EETAC-UPC i utilitzant altres apps de xarxes socials, edició de vídeo, mesura de soroll...

Durant tota la gimcana el professorat fa el seguiment dels grups amb una app de control parental des del centre de control situat a l'institut Lluís de Peguera.



Activitats de la Manresada

En aquesta edició es durà a terme una activitat de ciència ciutadana en què l'alumnat mesurarà el soroll de diferents indrets per acabar elaborant un mapa de calor de la contaminació acústica de la ciutat.

Els alumnes localitzaran i recolliran imatges de barreres arquitectòniques que detectin durant el recorregut per prendre consciència de la problemàtica que suposen. Amb les dades recollides s'elaborarà un mapa de barreres arquitectòniques de Manresa.

Una de les proves és la vídeo entrevista en què l'alumnat haurà d'entrevistar gent pel carrer sobre la temàtica de l'emergència climàtica.

També hi ha una prova de realització d'un vídeo inspirat en una cita literària d'una postal de la Institució de les Lletres catalanes, una imatge Bookface i una altra imatge lliure per incentivar la creativitat.

Un grup d'AMPANS participarà a l'activitat en la línia de promoure la inclusivitat.

Es podrà fer el seguiment de l'activitat des del Twitter i l'Instagram amb les etiquetes #WMCP20 i #MNRada20.

En l'activitat es promou, també, l'ús del transport públic. L'Ajuntament lliurarà la targeta T2 a tots els participants per facilitar la mobilitat per la ciutat amb el bus urbà.

A la presentació del projecte el regidor Antoni Massegú s'ha mostrat "content" de presentar una nova edició de la Manresada, un projecte educatiu "adreçat als nostres joves que els ha de permetre saber localitzar qualsevol punt de la ciutat tot combinant els mitjans clàssics amb l'ús de les darreres teconologies". El regidor d'Ensenyament ha volgut subratllar el fet que per primera vegada els joves coneixeran els punts importants de la Manresa Ignasiana dins el projecte Manresa 2022.

El també regidor David Aaron López ha manifestat que la Manresada és un projecte "molt ric, amb un ampli contingut educatiu i urbanita". El regidor de Mobilitat creu que és una proposta que permet als joves conèixer la ciutat, el seu patrimoni i el transport urbà, uns aprenentatges que han de fer servir en un futur en què és clau la mobilitat sostenible.

Un dels impulsors de la iniciativa, Ramon Barlam, ha agraït el treball de l'Ajuntament de Manresa per contribuir a la celebració de la setena edició de la Manresada "un projecte amb un potencial enorme que ens enorgulleix i que no té sostre, ja que tenim noves idees de cara a noves edicions". El professor representant de LaceNet ha explicat que l'activitat permetrà treballar aspectes com la contaminació acústica, les barreres arquitectòniques o l'emergència climàtica.



La setena Manresanada

Els orígens de la Manresada són hem de trobar a l'Institut Cal Gravat de Manresa on, el curs 2012-2013, un grup de professors (Cèsar Riola, Jose Pelegrina, Lídia Biescas i Ramon Barlam) van dissenyar i preparar una activitat de geolocalització a Barcelona a partir de l'ús de dispositius mòbils i apps gratuïtes.

L'èxit que va tenir la Barcelonada 2013 va portar els organitzadors a proposar-la com a projecte col·laboratiu a l'equip de professors de LaceNet, amb la intenció de redimensionar l'activitat. L'any 2014 s'organitza la Manresada i la Barcelonada i en l'edició de 2015 s'hi afegeix l'equip de robòtica de la UPC.

La Manresada és una de les seus del projecte World Mobile City Project de Lacenet del qual també hi formen part altres gimcanes com la Barcelonada, la Vilaniuada, la Valencianada, la Gasteizkada,... En l'edició d'enguany s'espera la participació de més de 10.000 alumnes entre totes les gimcanes. La informació del projecte es pot consultar a la pàgina webwww.wmcproject.org

La gimcana s'iniciarà a la plaça de les Oques de Manresa a les 9:45 h. Una vegada realitzada la gimcana l'alumnat participant es reunirà al Parc de la Seu on a les 12:45h començarà l'acte de cloenda amb una actuació participativa del Manel Justícia.