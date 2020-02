El pregó infantil de la Llum posa en valor el talent femení i el treball en equip

Els alumnes de sisè de primària de les escoles Bages, Muntanya del Drac i La Salle Manresa han protagonitzat aquest divendres al migdia el pregó infantil de la Festa de la Llum 2020. Han fet una recreació històrica de la construcció de la Sèquia. Al pregó han remarcat valors com el talent femení, la constància o el treball en equip, així com la importància de disposar d'aigua com a font de vida.

Personatges com els consellers de la ciutat Jaume d'Artés, Bernat de Sallent o Berenguer Canet, entre altres. El rei Pere III i els bisbes de Vic Galceran Sacosta i Miquel Ricomà, o representants de la ciutadania de Manresa. Tots ells han aparegut, en la recreació teatralitzada de la que s'ha dut a terme al al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa.

Però un personatge que no surt als llibres, la Montserrat, esposa del conseller de la ciutat Bernat de Sallent, ha estat una de les protagonistes del relat d'avui. Segons la versió escenificada per les escoles, fou gràcies a ella, que es pregunta a quins llocs hi ha aigua a prop de Manresa, que sorgeix la idea de la construcció de la Sèquia, el canal medieval que, dissenyat per Guillem Catà. Poc després es va començar a construir i encara avui abasteix d'aigua Manresa i diverses poblacions.

Justament enguany, la Llum arriba amb un toc marcadament femení, tal com ha explicat en l'inici de l'acte Gemma Bas Santacana, en representació de Dones Emprenedores Innovadores de Manresa, entitat administradora de la Festa de la Misteriosa Llum d'enguany. Ella mateixa ha remarcat la importància que va tenir la persistència i desobediència al poder de l'època per part dels manresans i manresanes del segle XIV per fer possible la construcció de la Sèquia, i ha destacat com és de rellevant que els joves com els que avui han pronunciat el pregó infantil "recullin el testimoni de la memòria col·lectiva per projectar-lo a les generacions futures".

En el pregó també s'ha fet molt present la importància i la necessitat de disposar d'aigua per a qualsevol activitat que vulguem dur a terme. També l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, hi ha fet referència en el seu parlament, assegurant que és bo que "siguem conscients de la sort de disposar d'aigua quan obrim l'aixeta, alhora que cal que recordem els que no en tenen" i treballem per ser conscients i minimitzar l'escassedat de recursos naturals.

L'alcalde també ha recordat el treball en equip de la ciutadania i els governants de la ciutat el segle XIV, que avui ha tornat a posar-se de relleu, i ha recordat que "per resoldre problemes i fer front a reptes cal esforç, enginy i dedicació de tots".

En el marc de l'acte, l'alcalde de Manresa ha fet obsequi d'una reproducció de l'escultura La Ben Plantada, de Josep Clarà (monument en homenatge als iniciadors de la Sèquia) als representants de les escoles: Núria Vilanova (Bages), Toni Beltran (La Salle) i Eva Selga (Muntanya del Drac). L'acte ha conclòs amb el cant dels Goigs de Llum, amb estrofes recitades a càrrec dels alumnes de les tres escoles i la participació de tots els assistents, sota la direcció musical de Gemma Boixader Ruiz. Abans de marxar, representants de les escoles han signat el Llibre d'Honor de la Ciutat de Manresa.