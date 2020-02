Els pregons infantil i institucional marquen l'inici dels actes de la Llum

El pregó infantil donarà inici, avui, a la Festa de la Llum 2020. La dona serà el fil conductor de la celebració d'enguany, que és administrada per l'associació Dones Emprenedores Innovadores de Manresa (DEIM). Les activitats s'allargaran fins al 8 de març, quan se celebrarà la Transèquia.

Avui a les 11 el saló de sessions de l'ajuntament acollirà el pregó infantil a càrrec d'alumnes de les escoles Bages, La Salle i Muntanya del Drac. A continuació s'ampliarà l'itinerari botànic del parc de Puigterrà. Ja a 2/4 de 8 del vespre, també al saló de plens, hi haurà el pregó institucional a càrrec de Carlota Riera, degana de la Facultat de Ciències de la Salut del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Entre les activitats de dissabte hi haurà la trobada de manresans forans, activitat que es realitza des del 1975. A les 10 començarà una trobada de puntaires a Sant Domènec, on és previst que n'hi participin més de 250. A la mateixa plaça hi haurà, a partir de 2/4 d'1, la Cargolada de la Llum, on es podrà fer un tast de cargols. Les dues activitats són organitzades per la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Ja a les 4 de la tarda començarà el Joc de Ciutat de la Llum organitzat pel CAE. Començarà a la plaça Major i transcorrerà pel Barri Antic.

El diumenge a les 9 del matí hi haurà la caminada per dur la Llum des del monestir de Montserrat fins a l'església del Carme. La sortida serà de l'estació d'autobusos.

Ja dilluns, alumnes de primer i de segon d'ESO d'arreu de la Catalunya Central participaran durant tot el matí en una gimcana de geolocalització amb tecnologia mòbil per Manresa. És la Manresanada. La iniciativa és impulsada per l'equip de pedagogs Lacenet.

Llum, nom de dona



El mateix dilluns se celebrarà un dels actes centrals de la festa d'enguany, que ha estat organitzat per la DEIM. A «Llum, nom de dona», diverses convidades explicaran les seves experiències d'èxit en les seves respectives activitats professionals. Es durà a terme a 2/4 de 8 del vespre al teatre Conservatori. Tindrà la participació de la il·lustradora Pilarín Bayés; la investigadora Mercè Boada; l'artista Lourdes Fisa; la cuinera Ada Parellada; i la futbolista Laura Ràfols. L'acte serà conduït per la periodista Anna Vilajosana. Les seves reflexions en veu alta volen posar en valor el talent femení.