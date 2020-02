La subhasta de les camisetes contra el càncer, a punt d'arribar a 11.000 euros recaptats

La recaptació de diners en la subhasta solidària de les camisetes contra el càncer que els jugadors del Baxi Manresa van fer servir en el darrer partit, contra el Casademont Saragossa, havia recaptat ahir gairebé 11.000 euros. En total, la suma de les quantitats era de 10.915 euros, dels quals gairebé la meitat corresponen a l'oferta que el jugador de l'NBA Ricky Rubio va fer el primer dia per la de Pere Tomàs, de 5.000 euros. El base dels Phoenix Suns està molt conscienciat per aquest tema després de la mort de la seva mare.

Després de la del jugador mallorquí, la segona camiseta amb una licitació més alta és la del nord-americà Ryan Toolson, per la qual es paguen 605 euros com a primera opció i 600 com a segona. Tot seguit van els 250 euros de les primeres opcions de les samarretes d'Eulis Báez, Luka Mitrovic, Juanpi Vaulet, David Kravish i Dani Pérez.

El període per fer licitacions finalitzarà el proper dimecres, dia 19, a les dotze del migdia. En aquell moment, les dues millors ofertes per cadascuna de les dues samarretes se les podran emportar. El pagament s'haurà de fer en metàl·lic o bé per transferència bancària durant les dues setmanes posteriors a la finalització de la subhasta. Si no es paga, es passarà a la següent oferta. Els diners van destinats a l'AECC (Associació Espanyola contra el Càncer).