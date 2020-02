Uns 3.000 infants i famílies posen el toc musical al Carnestoltes Infantil de Manresa

Aquest diumenge, 16 de febrer, se celebra la 42ena edició del Carnestoltes Infantil de Manresa, una festa adreçada sobretot al públic familiar. La gran cercavila, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Imagina't, ha començat a 3/4 de 12 del migdia a la Plana de l'Om i acabarà a la Font de les Oques.

Enguany, la temàtica comuna del Carnestoltes Infantil és la música. Entre els participants hi ha infants i famílies disfressades de xilòfons, pianos, punks o discos de vinil, entre d'altres, que posen el toc musical i de color a aquest diumenge gris.

Les inscripcions per participar a la rua s'han tancat amb 18 comparses, que aporten 2.630 participants; si hi afegim les batucades i grups musical, més les persones que s'hi afegeixin al final de la rua, es calcula arribaran a les 3.000 persones.

El recorregut iniciat a la Plana de l'Om passarà pel C/ del Born, la Pl. Sant Domenec, el primer tram del Passeig Pere III, la Plaça de Cris Rei, el C/Àngel Guimerà i el C/ Carrasco i Formiguera per arribar a la Plaça de la Font de les Oques on hi haurà la festa final.

La principal novetat d'aquest any és l'estrena de vestuari i carrossa del Rei i la Reina Carnestoltes amb Marc Lago i Janaina Santana, estudiants del Cicle Formatiu Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral. Tots dos animen la rua des de la nova carrossa creada per l'artista Txema Rico, que espera el pas dels centenars de participants a Sant Domènec.