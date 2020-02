La Clínica Sant Josep es dota d'un nou escàner intraoral d'última generació

Des de la seva posada en marxa, l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA) de la Clínica Sant Josep de Manresa ha anat adaptant-se a la revolució odontològica existent, basada en el flux de treball 100% digital. Ara, ha adquirit un nou escàner intraoral, tot i que ja fa uns mesos utilitzava aquest tipus de maquinari gràcies a un acord. El nou escàner intraoral ofereix molts beneficis tant per al pacient, perquè per exemple és menys invasiu, com per als professionals que l'utilitzen, ja que els permet fer un treball d'estudi previ abans de tocar la boca del pacient.

Es tracta d'un dispositiu electrònic que, mitjançant un software, permet capturar imatges òptiques directament de la boca del pacient, extraient-ne unes impressions en 3D i a color. A diferència de presa d'impressió tradicional de la boca d'un pacient –feta amb guix i alginat–, la impressió digital permet obtenir un impressió totalment precisa i molt més fiable a l'hora de realitzar qualsevol tipus de tractament odontològic, ja sigui per la col·locació d'un implant o per la creació d'una pròtesi totalment personalitzada, i permet fer un estudi previ.

A més, cal sumar-hi el factor de la rapidesa ja que en pocs minuts es pot tenir la boca totalment escanejada. Aquestes impressions 3D també redueixen els errors si es compara amb la presa d'impressió tradicional. Tots aquests beneficis són molt ben rebuts per part dels pacients, perquè entenen i veuen de manera més clara el tractament que se'ls realitzarà i, al mateix temps, se'ls redueix el nombre de visites a la consulta.

L'IOMA posa al servei del pacient tots els tractaments més avantguardistes amb l'ús de la tecnologia més puntera, avalats per la dilatada trajectòria de l'equip d'odontòlegs i cirurgians maxil·lofacials que formen l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada. I un bon exemple és la l'adquisició d'aquest nou escàner intraoral que s'ha fet amb un col·laborador habitual, l'empresa AVINENT Implant System, ubicada a Santpedor.