Escoles i famílies manresanes s'aboquen a un Carnestoltes més musical que mai

Sempre hi ha música, en una celebració popular i festiva com és carnaval. Ahir, però, el paper necessari que juga la música en qualsevol societat va cobrar encara més sentit a Manresa, perquè era la temàtica escollida per a la 42a edició del Carnestoltes Infantil. La rua es va celebrar ahir al migdia amb la participació de divuit comparses i prop de 3.000 infants i famílies, segons xifres dels organitzadors.

Disset comparses eren d'AMPA d'escoles manresanes –dues més que l'any passat– i també n'hi havia una de l'Associació Centre Cultural Xinès. La xifra de participants que van aportar a la celebració va ser de 2.628; si hi sumem les batucades i grups musicals, més les persones que s'hi van afegir al final de la rua, es calcula que arribaven a les 3.000 persones.

Les associacions de mares i pares van decidir l'any passat que aquest 2020 la temàtica de les disfresses seria musical. Per això, ahir van desfilar per Manresa uns 600 xilòfons, ja que fins a quatre escoles van escollir aquest instrument: La Flama, L'Espill, l'Oms i de Prat i el Bages. També hi havia una gran colla de pianos, uns 400, del Puigberenguer i La Salle. A part, i tot i que eren grups més reduïts, destacaven per la seva originalitat els infants i famílies punks de la Vedruna, i els cassets de la Joviat i els discos de vinil del Sant Ignasi, tots ells molt retros.

De les divuit comparses n'hi va haver nou que van portar carrosses. La més festera era la de l'Oms i de Prat, una camioneta que simulava un gran xilòfon i sobre de la qual anaven un parell d'animadors infantils que no van deixar de ballar samba. I pel que fa a la car-rossa de La Salle, l'AMPA va optar per no portar els infants dins la caravana que havien convertit en un gran piano per «motius de seguretat», va explicar un pare a Regió7. No hi va haver, però, cap incidència durant el recorregut.

L'any vinent la temàtica serà el mar, tal com han decidit les famílies, que volen aprofitar la celebració per conscienciar de la importància de cuidar el planeta amb referències als plàstics que omplen els oceans.



Nova carrossa de la reina i el rei

La principal novetat d'aquest any era l'estrena de vestuari i carrossa de la reina i el rei Carnestoltes, interpretats per Marc Lago i Janaina Santana (vegeu pàgina 3). Disse-nyats per Marga Riera i confeccionats per Leo Fíguls, els vestits s'han inspirat en idees i dibuixos d'alumnes de cinquè i sisè de vuit escoles de la ciutat. Lago i Santana van animar la rua des de la nova carrossa creada per l'artista Txema Rico. Els van ajudar a divertir els presents els tabalers de Xàldiga, les Vilatukades, la Unió Musical del Bages, els xanquers arlequinats Minairons, els Batrakers i els gegants Rei de Bastos i Puta d'Oros, portats pels Grallers i Geganters de Manresa.

La gran cercavila, organitzada per l'Ajuntament de Manresa i Imagina't, va sortir de la Plana de l'Om i va recórrer el centre fins a la plaça de les Oques, on la companyia deParranda va menar la dansa del final de festa.