Inauguren un servei per atendre dones en situació de violència masclista a Manresa

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, acompanyats del secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, han inaugurat el nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) a Manresa.

Aquest recurs compta amb un equip de deu professionals multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret, que ofereix atenció integral durant el procés de recuperació i reparació a dones en situació de violència masclista i també a les seves filles i fills a càrrec.

El nou equipament donarà servei a les comarques del Bages, Solsonès, Berguedà, Osona i Moianès.



Desplegar la xarxa de SIE arreu del territori

Durant l'acte inaugural el vicepresident Pere Aragonès ha destacat que aquest 2020 "destinem un total de 13,5 milions d'euros a polítiques d'atenció a les dones i filles i fills que pateixen violència masclista. Perquè aquesta és i ha de ser una prioritat inequívoca de qualsevol acció de govern present i futura".

Dins d'aquests, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dedicarà 5'56 milions d'euros a millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i reforçar la xarxa d'atenció integral a les víctimes de violència masclista. En concret, es destinaran 3,2 milions d'euros a obrir vuit Serveis d'Intervenció Especialitzada per a la recuperació de dones que han patit violència masclista. Amb l'obertura d'aquests nous serveis, al finalitzar aquest any ja hi haurà 15 SIE en funcionament, més un servei ambulatori amb les mateixes funcions per a dones que estan en situació de consum de drogues.

El Homrani ha explicat que precisament "el de Manresa és un dels nous SIES que s'obriran aquest 2020 per ampliar la xarxa a tot el país". "Tindrem capacitat per atendre el doble de dones de les que atenem ara i ho farem prioritzant la no revictimització i una atenció amb noms i cognoms".



Serveis d'Intervenció Especialitzada

Els SIE ofereixen un servei gratuït d'atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen una situació de violència masclista, i també als seus fills i filles. L'equipament té com a objectius principals oferir informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa; proporcionar una atenció social i terapèutica especialitzada i continuada; adequar el model d'intervenció social, legal i terapèutic al procés de les dones que han patit o pateixen violència masclista; potenciar programes de prevenció, assistència i reparació com: el programa d'acollida, d'atenció social, d'atenció psicològica per a dones, d'atenció psicològica infantil i juvenil, d'atenció jurídica, d'atenció socioeducativa o de mediació intercultural i treballar coordinadament amb els serveis externs, atenent el procés específic de cadascuna de les dones.



Els serveis residencials

També es destinaran 1,5 milions d'euros a obrir 15 nous pisos pont per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles. Un dels 15 serà un pis especialitzat en dones trans i un altre per a dones que estan en situació de consum de drogues. Amb aquests, el Departament disposarà d'un total de 28 habitatges per a un mínim de 112 dones i els seus infants, el que permetrà acabar amb la llista d'espera; una prioritat del Govern.

Els serveis residencials són serveis temporals gratuïts que actuen com a substitució de la llar i compten amb suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure, dut a terme per professionals especialitzats en aquests àmbits, per a facilitar la plena integració sociolaboral de les dones que pateixen situacions de violència masclista en l'àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec.