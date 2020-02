Fem Manresa critica la manca de valentia de JxM i ERC amb el canvi de model de residus

Fem Manresa ha criticat la "manca de valentia política" del govern municipal "per no ser més ambiciós en la proposta" de canvi de model de residus, tot i que valora positivament el canvi.

La formació està convençuda que "s'ha deixat passar l'oportunitat d'introduir mesures que permetrien millorar encara més l'índex de recollida selectiva i un canvi de pautes de reciclatge real".

Fem Manresa considera que el nou model de gestió de residus, presentat pel regidor de Ciutat Verda Pol Huguet i la regidora de Govern Obert Montserrat Clotet, juntament amb Ricard Jorba, gerent del Consorci de Residus, i Pol Valero, cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament, és un pas endavant per la millora dels índex de reciclatge, si bé encara "insuficient".

L'aposta de l'equip de govern es concreta en un model de gestió avançat consistent en contenidors tancats (en el cas de la resta i la matèria orgànica) i amb targetes identificatives dels usuaris. Aquesta mesura ha de permetre, segons han exposat, assolir el percentatge de recollida selectiva que dicta la normativa europea en dos anys. Al mateix temps, han

expressat que el nou model anirà acompanyat de la implementació d'un sistema de pagament per generació.

Tot i que des de la formació rupturista valoren positivament l'aposta de l'Ajuntament per un canvi de model que vagi més en la línia de la prevenció i la no generació de residus, no només per assolir el tant per cent que dicta la normativa, sinó per sostenibilitat ambiental i com a mesura per fer front a l'emergència climàtica, al mateix temps critiquen la "manca de valentia per apostar pel porta a porta en la gestió de residus domiciliaris".

Consideren que el fet que cada ciutadà tingui accés diari a la majoria de contenidors de les diferents fraccions de residus "no permetrà assolir uns resultats òptims de reciclatge i no incentivarà directament les manresanes a fer un canvi de pautes de consum", imprescindible per afavorir un millor reciclatge.

Fem Manresa ha proposat en diverses reunions mantingudes amb el regidor Pol Huguet la importància d'apostar també per la recollida selectiva a través del porta a porta, considerada la forma més efectiva per la millora del reciclatge.

La formació, doncs, ha proposat un sistema mixt, on a part dels contenidors tancats s'apostés pel porta a porta en determinats barris i zones de la ciutat. A més a més, amb el sistema de porta a porta es crearien més llocs de treball. Igualment la formació ha reiterat la necessitat que els contenidors tancats funcionin com un porta a porta encobert, i que cada contenidor estigui habilitat per un o uns

dies concrets a la setmana.

Al mateix temps, també han insistit en què la gestió de la recollida de residus passi a ser de gestió pública, ja sigui en la seva totalitat o en determinats lots per zones de la ciutat. En aquest sentit, també han proposat que podia ser una bona ocasió per treballar amb cooperatives o empreses més petites, per assegurar unes millors condicions laborals de les treballadores del servei.

Cap d'aquestes propostes ha estat introduïda en el nou model exposat, molt definit i limitat a la proposta de l'equip de govern. Segons Fem Manresa, l'equip de govern exposa que aposta per aquest model per no variar massa el dia a dia de les manresanes i manresans, i que en tot cas, en un futur, amb el nou model ja en funcionament, es podrà valorar si convé introduir algunes mesures per ajustar el model als barris i a la ciutat.

És per això que defensen que "caldria valentia per afrontar aquests canvis ja d'entrada per evitar fer un pas

intermig que pot endarrerir i encarir el que consideren que seria la solució definitiva".