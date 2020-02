Manresa ret homenatge a Rosa Argelaguet, qui fou directora de la Politècnica

La comunitat educativa, especialment la universitària, i el teixit empresarial, associatiu i polític de Manresa i comarca, han dedicat aquest dilluns al migdia un emotiu homenatge a la que fou directora de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC), Rosa Argelaguet, que va morir de forma sibtada el passat 30 de gener als 61 anys.

L'acte, organitzat per la pròpia Politècnica, s'ha celebrat a la Biblioteca Universitària. Hi ha assistit el rector de la UPC, Francesc Torres; el marit i una de les filles de l'homenatjada; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la delegada del Govern a la Catalunya central, Alba Camps, entre altres.

Als parlaments tothom s'ha conjurat per tirar continuar el llegat d'Argelaguet per potenciar la Politècnica a Manresa o afavorir que les dones facin enginyeria. Als discursos, molt emotius, s'ha destacat la personalitat d'Argelaguet, la seva passió per l'enginyeria, per la universitat a Manresa i el seu compromís amb la societat que també va exercir des del món de la política.

A l'acte, conduït per la periodista Míriam Santamaria, hi han intervingut el rector de la UPC, Francesc Torres, que ha recordat l'entusiasme, la passió, la insistència i la seguretat que posava Argelaguet en la seva feina. «Tots treballarem perquè l'escola continuï el camí que el teu llegat ha deixat marcat».

També hi han intervingut Joan Gispets, representant del Consell de Directors de Centres; el director del departament EMIT de la UPC a Manresa, Pere Palà; Imma Gómez, en representació del personal; la directora de la Biblioteca Universitària, Montserrat Méndez; un representant dels estudiants; i els representants de col·legis professionals Àmgel Vilarasau i Juan Ignacio Navarro. També Ramon Mandaña, d'Oliva Torras, i la presidenta de la Cambra de Comerç, Sílvia Gratacós, a part de destacar la humanitat d'Argelaguet ha recordat els lligams que ha teixit entre el món de la universitat i l'empresa.

Igualment ha pronunciat unes paraules el director en funcions de la UPC, José Miguel Giménez i els companys de recerca d'Argelaguet i codirectors de la tesi d'Argelaguet, Joseph Aguilar i Joseba Quevedo.

En nom de la família, Laia Llenas, que ha dit que «avui faria una crida a continuar la seva tasca» i sobretot a esperonar a les dones a fer enginyeria.

L'alcalde de Manresa ha clos l'acte recordant que Argelaguet també va treballar en política amb entusiasme, fe, convicció i lideratge, «igual que ho ha fet a la universitat».

La colla castellera Penjats del Campus ha fet un pilar de dol per cloure un homenatge molt sentit.