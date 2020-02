La PAHC exigeix a l'Ajuntament de Manresa que retiri la pancarta d'un patrocinador

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages ha exigit a l'Ajuntament de Manresa que retiri la pancarta d'un patrocinador, concretament la que diu "BBVA amb Manresa" situada a la plaça Major.

La PAHC ha fet públic un comunicat en el qual adverteix que "si l'Ajuntament no recapacita i la retirada no es fa efectiva abans del dijous 20 de febrer a les 5 de la tarda convoquem a totes les persones que vulguin mostrar el seu rebuig a aquest patrocini el mateix dijous a les 6 de la tarda a la plaça Major de Manresa".

En el comunicat, la PAHC afirma que la setmana passada va veure com "una vegada més, l'Ajuntament de Manresa es posava a disposició del BBVA per ajudar a fer una neteja de cara a aquells que fan la vida impossible a una bona part de les veïnes de la ciutat".

Afegeix que "no és el primer cop que hem de veure al bell mig de la plaça Major una pancarta que diu «BBVA amb Manresa». Una pancarta que considerem "un atac a la dignitat de totes les veïnes de la ciutat, fartes de veure com les nostres institucions es posen de cara amb el BBVA, un banc que ha desnonat i deixat sense sostre a manresanes i manresans, que ha exercit la violència immobiliària envers les classes populars de la ciutat i que inverteix milions d'euros cada any en indústria militar".

La PAHC es demana si "han de ser les institucions públiques un mural per netejar la imatge de les elits financeres que intenten passar per sobre dels nostres drets?". Des del punt de vista de la PAHC, la resposta "és un no rotund, i és per això que demanem a l'Ajuntament de la nostra ciutat que retiri la pancarta de forma immediata".