El PSC de Manresa alerta que no ha donat un «xec en blanc» al govern

S'ha de premiar de veritat a qui recicli més bé; només així aconseguirem que el nou sistema sigui un èxit real".

El Grup Municipal del PSC ha fet públic un comunicat en el qual afirma que tot i que ha acceptat assistir a la roda de premsa que ha donat el tret de sortida a un canvi en el servei de recollida de la brossa a Manresa a partir de 2021, el portaveu del Grup Municipal Socialista, Felip González, ha manifestat que això no vol dir que s'hagi signat cap xec en blanc.

De moment, afirma González, tots els grups municipals (inclosos els de l'oposició) "hem donat el nostre sí a un text de mínim consens que es votarà en el proper Ple Municipal i que el Govern ha cercat que fos consensuat amb la finalitat de poder demanar (amb suport unànime del consistori) una subvenció milionària per fer possible un millor procés de canvi del servei".

El PSC afirma que ha donat el consentiment, "però al mateix temps ens hem posicionat amatents per aconseguir que el canvi de sistema es faci com cal".

Segons el PSC, el nou sistema de contenidors intel·ligents que ha de permetre implantar una nova fiscalitat ambiental a la ciutat; "és a dir, que pagui molt menys qui millor gestioni a casa seva els residus que genera", és una proposta "ambiciosa" però que l'Ajuntament haurem d'aplicar amb una acció realment participativa "que sigui igual d'ambiciosa, amb informació molt detallada que ha d'arribar amb molta convicció a tota la ciutadania; amb una aposta comunicativa que sigui efectiva perquè el veïnat se la faci seva".

"Serà, així, o no serà -ha precisat González- perquè si la ciutadania no es fa seu el canvi, el canvi serà un fracàs".

Per al PSC, amb l'objectiu d'aconseguir l'èxit de l'operació és important que la ciutadania tingui un "premi real" a l'esforç que se li demanarà i, per tant, és molt important que es posi l'accent per sobre de tot en els beneficis fiscals que li representarà fer bé el reciclatge a casa seva. "Només si paga significativament menys qui de veritat recicli més bé, aconseguirem que el nou sistema sigui realment eficient".

Ha afegit que "els regidors i regidores socialistes vetllarem perquè així es faci, i també -molt important- perquè el canvi de sistema es faci sempre a favor de la gent, i no només a favor de les mesures mediambientals. És molt important -importantíssim- aplicar mesures des de Manresa en favor de la lluita contra el canvi climàtic, però és més important encara fer-ho sense estalviar-nos ni un cèntim, en explicar-nos bé i en incentivar realment el compromís ciutadà que demanarem", ha conclòs González.