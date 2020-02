«És un repte, el teatre també es fa al carrer i no només en llocs tancats»

Janaina Santana i Marc Lago són dos estudiants del cicle formatiu de grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral que es realitza al Kursaal, a través de l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa, de recent creació. Tenen 18 anys i «el nostre bon rotllo» va fer que un professor els veiés com a candidats perfectes per ser els nous rei i reina Carnestoltes de Manresa.

Ahir es van estrenar en el paper i ho van fer portant nous vestits i també una nova carrossa, creada per l'artista Txema Rico. Les seves disfresses havien estat dissenyades per Marga Riera i eren plenes de coloraines, amb unes corones originals que portaven enganxada alguna nota musical i anaven a joc de l'esbojarrat maquillatge amb què se'ls va pintar. Tots dos estaven molt contents de ser els nous reis del Carnestoltes manresà.

«Estem encantats, perquè ens agrada molt estar amb la gent. Ara, també és un repte perquè el teatre també es fa al carrer i no només en llocs tancats. Avui (ahir per al lector) haurem d'improvisar per amenitzar la rua i no serà fàcil», comentava Santana, convençuda que aquesta experiència «pot aportar moltes coses positives a la meva carrera» com a actriu. El seu company també remarcava que no tenien cap guió preparat per a la desfilada i que haurien d'improvisar.



Música, ball i confeti

Durant més de dues hores, els dos joves van animar la festa des de la nova carrossa amb música i balls, tirant confeti als espectadors i interactuant amb els centenars d'infants i les seves famílies que van participar ahir al Carnaval Infantil. Era el primer cop que es posaven en la pell de la reina i el rei Carnestoltes, però se'n van sortir airosos.

A la plaça de les Oques, on es va celebrar el final de festa, Santana i Lago van rebre les comparses (val a dir que les darreres van trigar una estona més de la prevista a entrar a la plaça). Els reis van entregar els diplomes de participació a un menut representant de cada AMPA i també de l'associació xinesa.