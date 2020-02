Un advocat de guàrdia durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any

? El Col·legi d'Advocats de Manresa té un torn especialitzat amb advocats de víctimes de violència masclista des del 2004 les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Gràcies a aquest torn, al partit judicial del Bages hi ha disponible cada dia «un advocat o una advocada de guàrdia» especialitzat en aquests casos, fa notar l'advocada Maria Assumpció Lleonart, membre del col·legi. Explica que «fem assistència a la comissaria dels Mossos d'Esquadra i al jutjat». Lamenta que, encara ara, es troben amb moltes dones que van a comissaria a posar la denúncia sense haver estat assessorades abans per un advocat i celebra, d'altra banda, que el jutjat de violència contra les dones de proximitat als jutjats de Manresa no s'hagi vist afectat per les retallades que hi ha en altres jutjats de Catalunya. Durant el 2019, aquest torn especialitzat va assistir 324 víctimes de violència masclista, 59 de les quals a la comissaria dels Mossos. Des de començament d'any han estat 27, de les quals 4 a la comissaria.