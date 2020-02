Alumnes de quart d'ESO faran d'advocats en el Judici de la Llum, aquesta tarda

El Col·legi d'Advocats de Manresa celebra avui el Judici de la Llum 2020, en l'edició «El judici del talent i l'experiència», que serà un acte obert al públic. Tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala Els Carlins de Manresa.

Aquest acte consistirà en un judici en el que participaran alumnes de quart d'ESO dels centres educatius Institut Cal Gravat, Escola Ave Maria i Col·legi La Salle de Manresa, que faran d'advocats i advocades en un judici real, en defensa de les diferents posicions.

L'acte serà conduït i presentat per la periodista i responsable de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes Anna Vilajosana, que exposarà al públic assistent les posicions del litigi, per donar pas a l'inici del judici. Aquest judici serà presidit per la magistrada titular del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 7 de Manresa i jutgessa degana dels Jutjats de Manresa, que serà la responsable de dictar sentència, amb la cooperació d'un jurat que valorarà l'argumentació, exposició i defensa que faran els/les alumnes que participaran.

El jurat estarà composat pel degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, el diputat 3r de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Manresa, el fiscal en cap de l'àrea de Manresa-Igualada, la magistrada titular del Jutjat de 1a Instància i Instrucció núm. 1 de Manresa, el degà del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, la tinent d'alcalde d'Ocupació, Empresa i Coneixement i Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, la representant de l'entitat administradora de la Festa de la Llum (DEIM) i la representant de l'Associació de la Misteriosa Llum.

El Col·legi d'Advocats de Manresa valora molt positivament l'esforç i l'interès dels centres educatius en la preparació del judici, la dedicació dels col·legiats i col·legiades que hi participen com a coach dels alumnes i la col·laboració de jutges, fiscals i altres professionals del món judicial, de la gent del Casal Familiar Recreatiu de la Sala Els Carlins i de les autoritats que ja han confirmat la seva assistència, pel que es preveu que aquesta edició sigui un acte notable de la Festa de la Llum 2020.