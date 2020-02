Ampans renova un segell d'excel·lència europea que la consolida com una organització social referent

Ampans ha revalidat per tercera vegada consecutiva el Segell d'Excel·lència Europea EFQM 500+ amb una puntuació que supera l'anterior i l'aproxima als 600 punts. Es consolida així entre un grup molt reduït d'organitzacions i empreses amb un sistema d'assegurament de la qualitat reconegut amb aquest segell d'or, segons explica la mateixa entitat.

El segell que atorga el Club Excel·lència en Gestió en representació de l'European Foundation for Quality Management (EFQM) és un reconeixement a «una trajectòria d'esforç i millora constant de voler fer cada dia millor tots els processos de treball, una cultura organitzativa que proporciona una visió global per impulsar i estimular la millora contínua», permetent a les organitzacions comprendre la relació que hi ha entre allò que l'organització fa i els resultats que obté.

L'EFQM és una fundació sense ànim de lucre amb seu a Brussel·les que compta amb més de 500 socis repartits en més de 55 països. Aquesta fundació defineix el Model EFQM de Qualitat i Excel·lència com a via per a l'autoavaluació i la determinació dels processos de millora contínua en entorns empresarials i organitzatius tan públics com privats, i és un referent per a les empreses i organitzacions de la Unió Europea.

Per al Director General d'Ampans, Toni Espinal, la renovació del segell d'or «era un repte difícil perquè l'exigència de mantenir-se en aquest estàndard de qualitat és cada cop més elevada». Ampans ha renovat aquest segell en la categoria d'or assolint millor puntuació a cada edició. Per a Espinal, «l'èxit és fruit del compromís del personal d'Ampans, el principal actiu de l'entitat, i és per tant un reconeixement a molts anys de treball, impulsant de forma permanent accions de millora per assolir la missió de l'entitat en l'acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat».

És la tercera vegada que Ampans obté el segell EFQM 500+, en la categoria d'or. L'any 2016 va celebrar la fita en un acte que va comptar amb destacades figures de l'àmbit empresarial i econòmic, com és el cas de l'economista Xavier Sala i Martin, que va destacar la capacitat de l'entitat bagenca per innovar, afirmant textualment que «ha inventat un nou model d'entitat social que d'aquí a uns anys molts imitaran».