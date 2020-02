Dones d'èxit fan una crida des de Manresa a continuar lluitant per la llibertat real

«Xutes com una nena». «Quan tindràs criatures?» «Vull que sigui el metge qui em doni el diagnòstic». «Jo com sé que no et cases i ho deixes estar?». «No ho pots fer». Són cinc frases pronunciades per homes que no han oblidat les cinc dones que ahir van ser al teatre Conservatori de Manresa per participar a l'acte «Llum, nom de dona», organitzat per l'associació de Dones Emprenedors i Innovadores de Manresa (DEIM), administradora de la Festa de la Llum d'enguany. Un acte que va posar de manifest que si llibertat és poder triar encara queda camí per córrer perquè uns i altres en tinguin la mateixa.

Amb la platea del teatre gairebé plena, Laura Ràfols, exfutbolista del Barça femení; Pilarín Bayés, ninotaire; Ada Parellada, cuinera; Lourdes Fisa, artista visual, i Mercè Boada, investigadora, van explicar, en un acte conduït per la periodista Anna Vilajosana, com la dificultat afegida que ha comportat la seva condició de dona ha forjat el seu caràcter.

A vegades les respostes a les frases masculines havien convidat l'interlocutor que es quedés ben quiet perquè el xut li impactés de ple i així poder jutjar amb coneixement de causa o que s'esperés que hi hagués algun administratiu lliure si no li interessava el diagnòstic de la doctora.

Altres cops, la resposta havia estat la incredulitat sobre el fet que hi hagi homes que pensin que tenen algun tipus de dret sobre la vida privada de les dones. Però en tots els casos el missatge que van transmetre les protagonistes de l'acte és que «sí que es pot fer».

Aquestes posicions de desavantatge que fan que es pressuposi que les dones no adoren el futbol fins que arrenquen el cap a la nina per clavar-li puntades de peu, i llavors veuen que potser és millor que els compris una pilota, o què suposa ser la primera neuròloga d'un hospital, o que sentis que has d'amagar que estàs embarassada, deixen empremta.

A la frase «la meva dona no treballa» van contraposar el fet que una dona que porta tota la intendència d'una família en allò material és una executiva d'una petita empresa per quantitat de tasques i responsabilitats.

Això pel que fa a la part material, perquè el benefici immaterial que suposa no oblidar-se d'un aniversari o ser-hi sempre, sempre, sempre és impossible de quantificar.

Les participants a l'acte organitzat per DEIM van coincidir a no reclamar la igualtat, «perquè som diferents», sinó la mateixa capacitat per poder triar.



A la futbolista, ni aigua

Per exemple, que la futbolista tingui aigua com els homes o que a la pintora no li diguin que la seva obra té la mateixa força que la d'un home o que després de tota una vida fent feina també tinguin dret a atur o a una jubilació digna.

Per poder triar, van explicar, cal continuar desmuntant estereotips i aconseguint que no els posin pals a les rodes.

Un altre cop tornant al futbol, les joves jugadores comencen tot just ara a tenir referents femenins. Laura Ràfols va explicar que quan ella s'entrenava per fer de portera el seu referent era un home: «Jo volia ser Víctor Valdés», va dir.

Va afegir una perspectiva interessant assegurant que les jugadores no volen ser Messi ni replicar el model de lliga masculina de futbol que s'ha desvirtuat per una excessiva mercantilització.

Un altre cop no es tractava de ser iguals sinó de poder triar més enllà de les columnes d'actius i passius, del deure i l'haver, d'entrades i sortides.

Es tracta de redreçar una situació històricament anòmala en la què qui cuina és la dona però quan es tracta de fer-ho professionalment no, que s'ha deixat escapar la meitat de l'esport, que ha hagut de ser la primera a tibar el carro de la família i arribar més tard a la competició pels càrrecs de responsabilitat a la feina.

Coses com aquestes han fet que a l'esport hi hagi una proporció molt més alta de dones amb carrera que d'homes o que a nivell assistencial la cura i el respecte pels altres es tracti amb la sensibilitat que només poden tenir qui ha patit el menysteniment.

Total, que van reclamar que es deixi de pensar en què hi ha sota la roba per adoptar comportaments que portin assumit de sèrie el respecte per les persones tinguin el sexe que tinguin.

Ahir, sis dones van posar llum a un acte per avançar cap a la llibertat real i ho van fer amb sentit de l'humor, complementant-se entre elles i respectant punts de vista. Sis exemples de llum, que d'això era del que anava l'acte.