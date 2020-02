L'Aixada repeteix les visites a la Seu guiades pel personatge Berenguer de Montagut

La Basílica Santa Maria de la Seu de Manresa torna a apostar, coincidint amb la Fira de l'Aixada, per una de les seves propostes estrella: les visites teatralitzades al temple de la mà de Berenguer de Montagut, mestre d'obres de la basílica manresana, que acompanyarà els visitants des del claustre neogòtic fins a la primera coberta.

Un cop superats els 70 graons d'ascens, els visitants gaudiran d'unes vistes privilegiades de la ciutat i Berenguer de Montagut els explicarà el procés constructiu de la basílica medieval de Manresa, les tècniques arquitectòniques emprades i el paper dels manresans i de les manresanes en el procés constructiu.

Les visites teatralitzades amb Berenguer de Montagut s'estan convertint en una cita imprescindible de la Fira de l'Aixada i tant l'any 2018 com l'any 2019 les places de totes les sessions es van exhaurir.



Horaris i preus

Es realitzaran un total de deu visites teatralitzades entre el dissabte 29 de febrer i el diumenge 1 de març. Les hores de visita seran: les 11 del matí, les 12 i la 1 del migdia les 5 i les 6 de la tarda. El preu de la visita és de 4 euros per persona i els menors de 7 anys hi tindran l'accés gratuït. Els tiquets inclouen l'entrada lliure al temple i es podran comprar el mateix dia a la Seu (davant del punt d'acolliment).

Durant la Fira de l'Aixada, la Basílica estarà oberta al públic de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les misses seguiran els horaris habituals.



La Seu de Manresa

La Col·legiata Basílica de Santa Maria de Manresa (la Seu) és un dels exemples més representatius del gòtic català i símbol i icona de la capital del Bages. Situada al cim del Puigcardener, contempla la ciutat a la seva falda des de la riba esquerra del riu Cardener, al fons del balç.

Els privilegis concedits pel Papa Lleó XIII el 1886 van convertir el temple en basílica. Per contra, malgrat ser anomenada "Seu", no ha estat mai una seu catedralícia. La tradició, des de la seva construcció, ha fet que aquest fos el seu nom popular atesa la seva dimensió de catedral. Per altra banda, l'existència d'un capítol de canonges li ha donat el nom de col·legiata.

Enguany, la Seu celebra el mil·lenari de la seva redotació. Aquest fet va consistir en la fixació de nou dels límits del terme de la ciutat de Manresa i de la parròquia de l'església de Santa Maria (la Seu), ja que a finals del segle X, la ciutat es trobava en una zona fronterera que va ser saquejada i destruïda pels sarraïns. Va ser el 15 de juliol de 1020 quan la comtessa Ermessenda, el seu fill Berenguer Ramon I i el bisbe de Vic, Oliba, van visitar la ciutat i van realitzar una nova fixació de l'extensió i rodalia del terme de Manresa.