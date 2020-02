L'Ajuntament reparteix a les escoles un conte sobre la llegenda de la Llum

La bossa 'Biblioniu', en la qual hi ha una relació de la ubicació de les casetes d'intercanvi de llibres |

Les regidories de Cultura i Ensenyament de l'Ajuntament de Manresa han posat en marxa dos projectes amb l'objectiu de fomentar la lectura als infants i famílies, conèixer el patrimoni immaterial de la ciutat i incentivar l'intercanvi de llibres a través del projecte Biblionius.

Ambdues regidories han coordinat esforços per a fer un enviament conjunt a les escoles de la ciutat d'un conte per a infants titulat "La llum i l'aigua", que parla de la llegenda del Misteri de la Llum a la ciutat de Manresa; i d'una bossa "Biblioniu", en la qual hi ha una relació de la ubicació de les casetes d'intercanvi de llibres instal·lades a la ciutat.



Un conte il·lustrat per a primers lectors

Aquest conte que s'ha regalat a tot l'alumnat de 1r de primària de la ciutat és el primer volum d'una petita col·lecció que té el suport de la regidoria de Cultura i que anirà presentant algunes de les llegendes de Manresa per als més petits. Els contes són molts senzills, amb il·lustració clara que, a partir de dos personatges –Bet i Bru, dos germans- volen apropar els elements de les llegendes més populars de Manresa.

Els autors de la col·lecció són la Susanna Ayala, artista autodidacta i la il·lustradora manresana, i Pep Molist, bibliotecari, crític literari especialitzat en llibre infantil i escriptor. La col·lecció és d'Edicions l'Albí.

El conte il·lustrat té 11 dobles pàgines, compostes per text breu i il·lustració. Al final de cada llibre hi ha informació històrica de la llegenda. A banda del llibre "Lla llum i l'aigua", basat en el misteri de la Llum, també s'ha editat el llibre "El pou i la gallina", basat en la llegenda del Pou de la Gallina de sant Ignasi.

L'objectiu de la col·lecció és que aquests llibres puguin ser comercialitzats i que esdevinguin un producte de marxandatge atractiu tant per a escoles com per a famílies i visitants de la ciutat.



13 Biblionius a la ciutat

L'Ajuntament de Manresa va engegar el 23 d'abril de l'any passat, coincidint amb la diada de Sant Jordi, el projecte "Biblionius", una proposta de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa i dels nens i nenes del Consell d'Infants, i que compta també amb el suport del programa Educació 360 de la Diputació de Barcelona.

Els Biblionius són casetes d'intercanvi gratuït de llibres que, amb el lema "Deixa un llibre i agafa'n un altre", volen aconseguir el foment i el gaudi de la lectura. En aquestes casetes es pot deixar un llibre i agafar-ne un altre que et pugui interessar.

Les casetes van ser construïdes per l'alumnat de Formació i Aprenentatge Professional de Fusteria de l'Institut Guillem Catà i estan repartides per diferents barris de la ciutat: plaça de Fius i Palà, plaça Catalunya, plaça Espanya, plaça Bonavista, parc de la Florinda, plaça de Joan Farrés (El Xup), parc de la Democràcia, parc del CAP Foneria, plaça de Sant Ignasi, carrer de Josep Arola, plaça de Cal Gravat, carrer de Sant Joan i parc de l'Agulla.



Com funciona el Biblioniu?

Un Biblioniu és un punt d'intercanvi gratuït de llibres. El funcionament és molt senzill: Qualsevol persona podrà agafar un llibre i, si vol, endur-se'l a casa. Un cop llegit, pot tornar a deixar-lo al Biblioniu o portar-ne un de nou perquè una altra persona en pugui gaudir.

L'objectiu és facilitar que els llibres que ja hem llegit circulin i, d'aquesta manera, potenciar i fomentar tant la lectura com la cultura de l'intercanvi i reutilització d'objectes.

La gestió i manteniment d'aquest projecte va a càrrec de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa. Des de l'Ajuntament es demana el màxim respecte i civisme per tal de mantenir els Biblionius en les millors condicions i que el màxim nombre possible de persones en puguin fer ús.