L'estació transformadora de la via de Sant Ignasi al costat de les piscines ja és història

Enderroc simbòlic, aquest migdia a Manresa, de l'estació transformadora de la companyia Endesa que des de fa dècades estava situada a la confluència de la via de Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer, al costat mateix del recinte de les piscines municipals. Després de les gestions que s'han hagut de fer perquè deixés de ser operativa, finalment ha estat possible dur a terme l'enderroc, cosa que permetrà ampliar la vorera i fer la resta d'obres a l'entorn sense aquest element que hi feia de barrera.

Coincidint amb l'enderroc, s'ha fet una visita d'obres, amb el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, que ha explicat que l'enderroc no és una obra remarcable en si mateixa, però "té una càrrega de simbolisme, pel canvi que significa per aquesta zona de la ciutat, que passa d'un tipus de paisatge urbà a un altre. L'enderroc marca d'alguna manera aquest canvi, i permet veure la reforma d'un eix important de la ciutat. Era una petita construcció que representava un mur, una barrera i un obstacle per al desenvolupament de la qualitat urbana de la ciutat".

El regidor ha afirmat que, tot i que era un edifici petit, a l'interior hi havia una instal·lació elèctrica complexa que donava servei a la ciutat. L'estació estava operativa encara fins fa poc. La 'descàrrega' s'ha pogut fer recentment, després de diverses gestions amb la companyia Endesa i del trasllat del material de l'interior, i això ha possibilitat l'enderroc. Les funcions de l'estació transformadora han passat ara a una instal·lació prefabricada situada a l'interior de la zona en obres.



Pel que fa als treballs del projecte d'urbanització de la via Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra, incloses al Pla Especial Fàbrica Nova, segueixen el calendari previst. En principi a l'entorn del mes de maig finalitzaria la fase actual, en què els treballs se centren a la part situada a la banda de la Fàbrica Nova. Posteriorment, de maig a octubre, es faria la segona fase, que afectarà l'altre costat de la via de Sant Ignasi i la plaça del Remei, i que comportarà que durant uns mesos es restringeixi el trànsit en un sentit de circulació. D'entrada, la previsió és que es mantingui el trànsit en sentit descendent (sortida ciutat). Tot i així, abans de posar en marxa aquesta nova fase es farà una nova reunió amb el veïnat, en què s'explicaran les afectacions d'aquesta fase. L'etapa més dura de les afectacions coincidirà amb el període d'estiu, amb menys volum de trànsit, per minimitzar les molèsties.

Tal com ha explicat el regidor, l'estat actual de l'obra "ja deixa veure el traçat de la nova calçada, l'alineació de la vorera futura, a la banda de la Fàbrica Nova, la percepció de l'esplanada, i ja es comença a veure aquest esponjament i qualitat urbana, que és el que es pretén amb aquesta via. És un canvi de paradigma que inclou l'eliminació dels obstacles que hi havia, com aquesta estació transformadora".



Una actuació urbanística de rellevància

Les obres d'urbanització de la via Sant Ignasi (entre Vidal i Barraquer i plaça del Remei), plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra representaran la transformació de 13.000 metres quadrats d'espai públic i donaran continuïtat a les intervencions que ja s'han dut a terme al tram sud de la via Sant Ignasi (entre el passeig del Riu i les piscines municipals) i al carrer Vidal i Barraquer. Es tracta de l'actuació urbanística més rellevant dels darrers anys, té un cost total de 3.329.316 euros i significarà que hi haurà obres al sector fins la propera primavera, aproximadament.

La primera fase, que afecta la banda dels carrers situada a tocar la Fàbrica Nova i que està en curs, no afecta la mobilitat rodada i es mantenen els dos carrils de circulació, tot i que es prohibeix l'aparcament a tot l'àmbit de les obres.

Per compensar aquest a pèrdua d'aparcament durant els treballs, l'Ajuntament ha habilitat un solar (entre la Fàbrica Nova i l'actual aparcament de la piscina) com a pàrquing dissuasori provisional i gratuït, amb un total de 86 places. Pel que fa a la circulació de vianants, mentre durin les obres s'ha de fer per la banda més propera a les cases de via de Sant Ignasi, ja que la vorera de la banda de la Fàbrica Nova està inutilitzada. Hi ha passos de vianants per accedir al pàrquing dissuasori i al de la Piscina Municipal.



Més espai públic

Aquesta inversió, juntament amb les obres d'urbanització que ja s'han dut a terme al carrer Vidal i Barraquer, el tram de la via Sant Ignasi comprès entre la plaça Sant Ignasi i les Piscines i la urbanització de la vorera oest del tram sud de la via Sant Ignasi (entre el carrer Sant Marc i la plaça Sant Ignasi) permetran transformar completament aquesta important entrada de la ciutat, milloraran notablement la qualitat de l'espai públic i la mobilitat i permetran la creació d'unes voreres amples i arbrades des del passeig del Riu fins a la carretera del Pont de Vilomara.

El projecte, redactat per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig, va ser aprovat definitivament l'octubre passat després d'una exposició pública durant la qual no s'hi van presentar al·legacions. Incorpora un seguit de millores consistents bàsicament en l'increment de l'arbrat de les voreres i la definició de les cruïlles entre la via Sant Ignasi i el carrer Joan XXIII, mitjançant una rotonda que substituirà la que es va construir provisionalment ara fa més dos anys.