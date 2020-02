La PAHC exigeix retirar la pancarta d'un patrocinador de la Festa de la Llum

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages ha exigit a l'Ajuntament de Manresa que retiri la pancarta d'un patrocinador de la Festa de la Llum, el BBVA, que hi ha a la plaça Major. A través d'un comunicat, el col·lectiu adverteix que «si l'Ajuntament no recapacita i la retirada no es fa efectiva abans del dijous 20 de febrer a les 5 de la tarda», convocarà una concentració el mateix dijous a la pròpia plaça. La plataforma considera que el BBVA exerceix «violència immobiliària» i «inverteix milions en indústria militar», fet que considera inadmissible.