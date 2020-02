La Politècnica es compromet a mantenir el llegat d'Argelaguet en un emotiu homenatge

La Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC) va retre un emotiu homenatge, ahir, a qui fou directora del centre, Rosa Argelaguet, que va morir de forma sobtada el 30 de gener als 61 anys. Va ser un acte d'agraïment a la tasca duta a terme per Argelaguet no tan sols a la universitat, sinó també en el seu vessant social i polític, així com una glossa de la seva personalitat, que tothom va qualificar d'entusiasta i il·lusionadora. El compromís expressat per la majoria dels qui van prendre la paraula va ser el de continuar el llegat que ha deixat.

A l'acte hi va assistir el rector de la Politècnica de Catalunya, Francesc Torres; l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i representants del món universitari i educatiu de Manresa, així com del teixit empresarial i social. A primera fila, el seu espòs, Joan Maria Llenas, i una de les seves filles, Laia Llenas. I, és clar, la Politècnica en pes.

L'acte es va fer a la Biblioteca Universitària de Manresa, equipament que Argelaguet va impulsar quan era regidora d'Universitats a l'Ajuntament de Manresa. A l'entrada, una taula amb un retrat d'Argelaguet, una rosa de color rosa i un llibre on tothom podia escriure els seus records, donava la benvinguda als assistents, més de 300 persones. Mentre anaven seient dos músics interpretaven, amb piano i saxo, Viatge a Itaca, i en diverses pantalles passaven imatges d'Argelaguet. Al mig, un faristol i un gran ram de roses, també de color rosa.

La periodista Míriam Santamaria va conduir l'acte. En nom de la UPC va afirmar que «venim a donar testimoni del seu pas per les nostres vides i a homenatjar-la com es mereix, i possiblement quedarem curts». A partir d'aquí van passar pel faristol companys de feina, representants de col·legis professionals i empresarials, dels treballadors de l'EPSEM-UPC i dels alumnes. Tots van relatar i agrair la passió i la il·lusió que transmetia Argelaguet, la seva actitud pels alumnes, per la feina ben feta, per teixir aliances amb el món econòmic i l'empenta a l'hora de tirar endavant noves iniciatives que donessin més projecció a l'EPSEM-UPC, com van ser els estudis TIC, Automoció o l'acte de graduació.

S'hi va referir el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Francesc Torres, quan va definir Argelaguet com una persona «entusiasta, passional, insistent i segura en tot allò que creia que era bo per a l'EPSEM. Treballarem perquè aquesta escola continuï fent el seu camí, que el teu llegat ha deixat molt ben marcat».

Junyent va dir de l'homenatjada que feia possible l'impossible, i que en política –va ser regidora a Manresa i a Sallent– va treballar amb «entusiasme, fe, convicció i lideratge, com a la universitat».

Laia Llenas, una de les dues filles d'Argelaguet, també enginyera com ella i com l'avi segons va recordar, va mostrar la seva satisfacció per l'empremta que ha deixat. «S'ho va guanyar a base de passió». I va afirmar que «avui continuaria la crida a continuar la tasca» per afavorir que les dones facin enginyeries. Va ser un matí d'emocions que es va cloure amb un pilar de dol amb la colla Penjats del campus i el Que tinguem sort de Lluís Llach.