El PSC alerta que no dona un xec en blanc i Fem reclama valentia al govern

Els grups municipals del PSC i Fem Manresa van fer públics ahir sengles comunicats per deixar clar que més enllà de l'acord de mínims hi ha punts de vista diferents.

El PSC va puntualitzar que havia donat el sí a un text que es votarà en el proper ple municipal que Junts per Manresa i Esquerra han cercat que fos consensuat per demanar amb suport unànime del consistori una subvenció milionària per fer possible un millor procés de canvi del servei.

Segons el PSC, el nou sistema tindrà èxit si s'aconsegueix que «pagui molt menys qui millor gestioni a casa seva els residus que genera».

El PSC va alertar que caldrà una campanya informativa i un esforç de consens molt important «amb informació molt detallada que ha d'arribar amb molta convicció a tota la ciutadania; amb una aposta comunicativa que sigui efectiva perquè el veïnat se la faci seva». «Serà, així, o no serà», va precisar el portaveu socialista Felip González, «perquè si la ciutadania no es fa seu el canvi, serà un fracàs».

Fem Manresa, per la seva banda, va criticar la «manca de valentia política» del govern en un canvi que suposa un pas endavant però insuficient i poc ambiciós.

Fem Manresa considera que el porta a porta no hauria de ser només per als negocis sinó també per a les famílies «en determinats barris i zones de la ciutat».

Des del seu punt de vista, el fet que cada ciutadà tingui accés diari a la majoria de contenidors no permetrà assolir uns resultats òptims de reciclatge i no incentivarà directament a fer un canvi de pautes de consum, que consideren imprescindible per afavorir un millor reciclatge.