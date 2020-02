L'estació elèctrica que encotillava les obres de la Fàbrica Nova ha desaparegut del mapa

L'estació elèctrica transformadora que encotillava la Via de Sant Ignasi de Manresa ha desaparegut del mapa. En poc més de dues hores la petita construcció propietat de la companyia Endesa que obstaculitzava les obres que es porten a terme a Fàbrica Nova va anar ahir a terra. De fet, ja s'hauria d'haver enderrocat a principi de l'any passat, quan van acabar les obres d'urbanització al tram sud de la mateixa Via de Sant Ignasi entre la plaça i el carrer Vidal i Barraquer, davant de les piscines municipals. Però va quedar dempeus, encara en servei. Fins ara.

L'estació transformadora és de principi dels anys 50, època en què es va construir la piscina coberta municipal. Des de llavors ha format part del paisatge de la ciutat. «Era una petita construcció però que simbolitza un mur, una pantalla, una barrera i un obstacle per al desenvolupament de la qualitat urbana de la ciutat», va assegurar ahir al migdia el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, davant mateix dels treballs d'enderroc.

L'operació per aterrar l'estació va començar cap a la 1 del migdia. Ja de bon matí, però, es va tallar un carril de circulació de la Via de Sant Ignasi i es donava pas alternatiu. I cap el migdia una màquina excavadora s'hi va abraonar. En poca estona l'estructura del petit edifici va quedar en un no res mentre operaris de l'obra netejaven la runa que queia a la calçada per poder-la obrir el més aviat possible.

«És una intervenció puntual en una estació transformadora històrica de la ciutat situada en un lloc amb un alt impacte amb la perspectiva de la futura avinguda de la Fàbrica Nova», va assegurar López. Va insistir que tot i tractar-se d'una obra «ordinària destaca pel seu simbolisme». Segons la seva opinió suposa un «canvi del paisatge urbà» en una de les principals entrades de la ciutat i en plena reforma d'un dels eixos més importants de Manresa.

L'espai que ha quedat lliure, al costat mateix de les piscines municipals, l'ocuparà una vorera per a vianants i també farà possible continuar les obres de la Via de Sant Ignasi -ara en direcció a la carretera del Pont de Vilomara- sense obstacles.

David Aaron López va explicar que fins ara no s'havia dut a terme l'enderroc perquè, tot i ser uns construcció petita, «fins fa 4 dies estava tècnicament el que es diu amb càrrega, estava operativa. Era necessària per al subministrament elèctric» de tot el seu entorn. «La descàrrega ha fet que es pugui enderrocar, que és una operació fàcil. El complicat era el sistema elèctric que hi havia a l'interior que sustentava l'electrificació».

Les funcions de l'estació transformadora han passat a una nova instal·lació prefabricada a l'interior de la zona en obres.