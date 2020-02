L'hospital de Manresa no fa avortaments quirúrgics voluntaris i cal anar a Barcelona

Les dones de Manresa i de la Catalunya Central en general que volen avortar voluntàriament pel mètode quirúrgic no ho poden fer a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i han d'anar a clíniques autoritzades i amb contracte amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) que estan a Barcelona, tal com estableix el circuit establert pel Departament de Salut per a aquest tema d'ençà que es va aprovar la Llei que ho regula, el 2010.

Les organitzacions feministes Acció Lila i L'Aldarull LGTBI+ ho han denunciat aquest dimecres al migdia en una roda de premsa convocada davant l'hospital manresà a la qual ha assistit la portaveu del grup municipal Fem Manresa, Roser Alegre. També han reclamat la posada en marxa al CAP Bages d'una Unitat de Trànsit per poder transitar de gènere sense haver d'anar a la de Barcelona.

Dues membres de les entitats convocants han llegit un comunicat de denúncia, alhora que han anunciat mobilitzacions "ocupant els carrers i les places que habitem sense demanar permís".

Quant al tema de l'avortament voluntari, han recordat que a la capital del Bages, "només és possible avortar farmacològicament i dins de les primeres 9 setmanes de gestació". A partir d'aquí, els casos "són derivats per l'ICS al Consorci Sanitari de l'Anoia". Pel que fa als avortaments voluntaris per mètodes quirúrgics, "sigui quina sigui la setmana en què es facin, són tots derivats a les següents clíniques (segons dades subministrades per l'Àrea Tècnica de la Gerència Territorial Catalunya Central de l'ICS): Clínica Dalmases; Emece, SA; Instituto Ginetec, SL; i Centro Médico Aragón SA, totes elles privades". A la web del CatSalut hi consten tres clíniques més a Barcelona, dues a Girona i una a Tarragona.

Al seu entendre, malgrat que actualment, "i gràcies a la lluita decidida i tenaç del moviment feminista, la legislació de l'Estat espanyol reconeix el dret a l'avortament durant les primeres catorze setmanes d'embaràs sense que l'embarassada hagi d'al·legar cap raó per portar-lo a terme", són un drets que "a Manresa no s'estan complint".

El CatSalut ha corroborat que a Manresa "la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) farmacològica, fins a les 9 setmanes, està garantida" i que, en cas que s'opti per un mètode instrumental, "s'ha previst que les dones residents a l'àrea del Bages, Solsonès i Berguedà puguin ser derivades a les clíniques autoritzades i contractades pel Servei Català de la Salut a la ciutat de Barcelona".

La Llei que regula la interrupció voluntària de l'embaràs o avortament induït a Espanya és de 2010.



Reclamen la Unitat de Trànsit

Acció Lila i L'Aldarull LGTBI+ també han reclamat que a la capital del Bages es pugui transitar de gènere. Recorden que "la Unitat de Trànsit ofereix atenció integral a la salut de les persones de gènere dissident i, des de la seva inauguració l'any 2012, atén aproximadament unes 3.000 persones. Aquest servei es troba al CAP Numància de Barcelona".

Es queixen que "des dels serveis sanitaris i institucions, com Althaia, l'ICS i la Unitat de Trànsit ja formada que hi ha al CAP Bages -que s'hauria d'haver inaugurat com a molt tard el passat setembre- no se'ns donen raons clares. Diuen que no hi ha recursos ni diners, o que no hi ha suport intern des del CAP Bages, però no deixen de ser llargues i excuses, inacceptables quan aquest servei és un dret de les persones de gènere dissident i no s'està garantint. És per això que ens neguem a què es quedi així, exigim que s'obri immediatament i s'acabin les excuses, reivindicant uns drets que s'han de complir".

Sobre aquest tema, el CatSalut ha informat que "la Unitat de Trànsit està en fase de desplegament, i els professionals ja estan formats".