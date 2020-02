La Via de Sant Ignasi es tallarà a la circulació en sentit ascendent el maig

El maig vinent és previst que comenci la segona fase de les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi, la plaça del Remei i l'avinguda Bertrand i Serra. Serà la fase més dura dels treballs, va advertir ahir el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, David Aaron López, i és previst que es talli la circulació de la mateixa Via de Sant Ignasi en sentit ascendent. Els cotxes es desviaran pel Vidal i Barraquer, davant de les piscines municipals, en direcció al carrer Viladordis.

Segons López, les obres d'urbanització que es van iniciar el setembre passat a l'interior del recinte tancat de Fàbrica Nova «segueixen la programació prevista». Sense afectacions en el trànsit perquè es treballa dins el perímetre de l'antiga factoria tèxtil fins ara envoltada d'una tanca. Això canviarà el maig, quan els treballs es traslladaran a la resta de la via pública. Es preveu que durin fins a l'octubre. «Entrarem en una etapa una mica més complicada», va assegurar ahir López a peu d'obra.

Es mantindrà la circulació en sentit descendent. «És el més aconsellable perquè és de sortida de la ciutat, té menys trànsit i no es veurà afectada la línia del bus urbà. En sentit ascendent hi ha més trànsit i això faria més nosa a l'obra i comportaria més afectacions», va assegurar.

A partir del maig i fins a l'octubre, doncs, només es podrà circular per la Via de Sant Ignasi en sentit baixada. A partir de l'octubre la intenció és obrir en les dues direccions. Les obres d'urbanització continuaran fins a la primavera del 2021, que és quan és previst que finalitzin del tot. En aquesta darrera fase, però, se centraran en àrees de vianants com la plaça del Remei o davant els habitatges de Bertrand i Serra.

El conjunt de tot el projecte té un pressupost de poc més de 3,3 milions d'euros.