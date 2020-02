Les festes nadalenques i el pes creixent de les juntes de govern contribueixen a buidar de contingut el ple

El ple de gener amb només tres dictàmens i de contingut intern es va celebrar una setmana més tard del que és habitual -es va passar del tercer al quart dijous de mes- per tenir més marge a causa de les festes nadalenques.

Els plens a l'Ajuntament de Manresa es porten a terme de manera ordinària el tercer dijous de mes. El ple de desembre va aprovar ajornar-los al quart dijous tant el mes de gener com el de febrer a causa de l'impacte que té al calendari municipal les festes de Nadal i de la Llum.

Això vol dir que la sessió plenària de gener va tenir lloc el 23 del mes passat, en comptes del dia 16, i que el ple de febrer serà el 27 de febrer i no avui per la coincidència amb les festes de la Llum.

Un altre aspecte a destacar va ser l'aprovació al ple de juliol passat de la delegació de competències del ple en la junta de govern local i en l'alcalde, mesures que el govern va defensar com a necessàries per a l'eficiència de la gestió municipal.



Agilitat versus transparència

Un exemple era que l'aprovació de projectes no continguts en el pressupost que tenien un cost superior als 300.000 euros havia de passar pel ple municipal –i els d'import inferior podien ser aprovats per la junta de govern pública local– i a partir d'aquell moment podien tenir el vistiplau administratiu en junta de govern pública. D'aquesta forma es facilita la seva tramitació, ja que és possible, en cas de necessitat, convocar una junta de govern extraordinària pública. A més, la junta de govern no té cost i això la fa més àgil i assequible econòmicament.

Fem Manresa hi va mostrar la seva oposició per considerar que podia afavorir l'opacitat en nom de més agilitat en la contractació, ja sigui de concessions, contractes d'obres o operacions de crèdit.

Per al PSC no era tant una qüestió de transparència sinó de manca de debat, ja que en les juntes de govern públiques, tot i fer-se a porta oberta i amb lliure accés per a la ciutadania, només hi poden participar els membres del govern.

Al ple de setembre es va haver de rectificar l'acord perquè s'havia delegat competències inaplicables legalment en matèria de contractació i patrimoni.

El govern va reiterar que la modificació es feia per donar més agilitat a la feixuga maquinària municipal.

Però també va acceptar l'argument de l'oposició que a la junta de govern pública no hi ha debat perquè no hi ha representació de tots els grups municipals.