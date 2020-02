La Llum omple el centre històric de Manresa amb art, espelmes i un vistós muntatge multimèdia

Jardins de Llum i Encesa de la Nova Llum, les dues accions que conflueixen al centre històric de Manresa en la vigília de la diada de la Llum, han omplert des que s'ha fet fosc d'arts i d'imatges suggerents un itinerari que abasta des de la Seu fins a Sant Domènec. Tot al llarg d'aquest recorregut, la iniciativa artística promoguda per la Taula d'Arts Visuals ha repartit instal.lacions artístiques de tot tipus, des de les més modestes fins a un sofisticat joc de làsers. I a Sant Domènec, l'Encesa organitzada per Òmnium Cultural ha desplegat un gran estel format amb espelmes i, al mig, un petit escenari darrere de pantalles multimèdia des d'on Jo Jet, Maria Ribot i Josep Cordobès han interpretat un espectacle multimèdia d'imatge i música en directe de vint minuts de durada. El muntatge, amb un so poderós i visualment molt efectiu, i amb lletres parcialment adaptades dels Goigs de la Llum, ha aplegat un bon nombre de públic al seu entorn, que ha assistit a les sessions entre sorprès i bocabadat.