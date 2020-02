A Manresa no es pot fer un avortament quirúrgic voluntari i cal anar a Barcelona

Des del 2010 hi ha una Llei estatal que regula la interrupció voluntària de l'embaràs i, fruit d'aquesta llei, un circuit per fer-ho establert pel departament de Salut. Aquest circuit diu que, quan la interrupció voluntària de l'embaràs és quirúrgica, s'ha d'anar a una clínica de Barcelona; que no es pot fer a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. És el que van denunciar, ahir, les organitzacions Acció Llila i L'Aldarull LGTBI+ davant l'hospital manresà.

Les dues organitzacions van recordar que a la capital del Bages, si és voluntàriament, «només és possible avortar farmacològicament i dins de les primeres 9 setmanes de gestació», a partir de les quals els casos «són derivats al Consorci Sanitari de l'Anoia». Quant als avortaments quirúrgics, van criticar que «sigui quina sigui la setmana en què es facin, són derivats a les clíniques següents (segons dades subministrades per l'Àrea Tècnica de la Gerència Territorial Catalunya Central de l'ICS): Clínica Dalmases; Emece, SA; Instituto Ginetec, SL; i Centro Médico Aragón SA, totes elles privades». La web del CatSalut n'inclou tres més a Barcelona: Centre Casanovas de Ginecologia i Planificació Familiar SL, Clínica d'Ara SL- Agrupació Tutor Mèdica i Clínica Mèdica Sants SL; dues a Girona (Adalia Centre Mèdic i Clínica Gine-Gir SLP), i una a Tarragona (Tarragona Centre Mèdic Eira). Hi consta que són «clíniques autoritzades i amb contracte amb el CatSalut per a la interrupció voluntària de l'embaràs».

Les convocants van remarcar que «Althaia és l'hospital de referència de la Catalunya Central, però no és possible avortar-hi. Els avortaments a Manresa són duts a terme per l'Institut Català de la Salut [al CAP Bages, que gestiona l'ICS], però existeixen greus limitacions. Només és possible avortar farmacològicament i dins de les primeres 9 setmanes de gestació». Van lamentar que, tot i ser un dret reconegut per Llei, «a Manresa no s'està complint», i van anunciar que «lluitarem incansablement per aconseguir que l'Estat ens garanteixi els drets que hem conquerit amb la nostra lluita i la de les generacions que ens han precedit. I ho farem a la nostra manera: assembleàriament, amb autoorganització popular, amb el suport de la societat civil i amb la força de la gent, ocupant els car-rers i les places que habitem. I sense demanar permís».



El protocol del departament

El CatSalut va corroborar la informació. Va explicar que «des de les 9 setmanes de gestació fins a les 14 setmanes només es pot fer la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) quirúrgica, segons el protocol del departament. En cas que les dones optin per un mètode instrumental, s'ha previst que les residents a l'àrea del Bages, Solsonès i Berguedà puguin ser derivades a les clíniques autoritzades i contractades pel Servei Català de la Salut a la ciutat de Barcelona». L'IVE farmacològica, fins a les 9 setmanes de l'embaràs, està garantida al CAP Bages.