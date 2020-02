Reclamen l'obertura de la Unitat de Trànsit

Acció Lila i L'Aldarull LGTBI+ també van reclamar, ahir, l'obertura de la promesa Unitat de Trànsit al CAP Bages per tal que les persones que volen transitar de gènere ho puguin fer. Actualment, cal anar a Barcelona.

Van recordar que, «tot i que la idea és expandir aquest servei per Catalunya, a Manresa, com a altres capitals de comarca, no s'està obrint una Unitat de Trànsit tot i haver-hi professionals formades i preparades per oferir aquests serveis». I es van queixar que «des dels serveis sanitaris i institucions com Althaia, l'ICS i la Unitat de Trànsit ja formada que hi ha al CAP Bages –que s'hauria d'haver inaugurat a tot estirar el setembre passat– no se'ns donen raons clares. Diuen que no hi ha recursos ni diners, o que no hi ha suport intern des del CAP Bages, però no deixen de ser llargues i excuses, inacceptables quan aquest servei és un dret de les persones de gènere dissident i no s'està garantit. És per això que ens neguem que quedi així, exigim que s'obri immediatament i s'acabin les excuses, reivindicant uns drets que s'han de complir».

Sobre aquest tema, el CatSalut va informar ahir que «la Unitat de Trànsit està en fase de desplegament, i els professionals ja estan formats». Quan es va inaugurar a Manresa el Servei d'Atenció Integral LGTBI de l'Ajuntament de Manresa, la regidora responsable ja va explicar a Regió7 que hi havia el personal format però que estava «parat. No sabem per què». D'això ja en fa més d'un any.