La Festa de la Llum més femenina celebra el seu dia central

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, ha presidit aquest divendres al migdia, festivitat de la Llum, la concelebració eucarística de la Llum a l'església del Carme, que s'ha omplert de gom a gom. L'han acompanyat una vintena de religiosos de Manresa i comarca.

En una Llum amb marcat accent femení, Soler ha destacat que també dins l'Església es reflexiona, «no sense dificultat» sobre el paper de la dona «i la riquesa que pot aportar». Ha assegurat que aquest paper ha de ser ferm i incisiu, i que hi ha un llarg camí per recórrer.

Soler ha tingut un record pels tres caputxins assassinats a Manresa durant la Guerra Civil. El passat gener el papa Francesc va aprovar la seva beatificació. L'abat ha desitjat que «aquests màrtirs que estimaven Manresa i la seva gent ens estimulin a ser agents de reconciliació i pau».

En acabat hi ha hagut la pujada i baixada del pilar de quatre les escales del Carme, a càrrec d'uns aplaudits Tirallongues. Després de la tradicional tronada a la plaça Major ha començat la ballada de la imatgeria de la ciutat. Aquest any amb un emotiu record per la manresana Gemma Cabanes, que va morir el desembre passat a Mèxic, on estudiava. Cabanes formava part de la colla gegantera de Manresa.