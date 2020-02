L'acte per lligar el Misteri amb l'ofrena agrada

No hi va haver la reeixida videoprojecció de l'any passat per manca de pressupost, però l'arribada de la Llum i l'Aigua d'ahir després de la representació teatral del «Misteri de la Llum» a l'interior de l'església del Carme la va precedir una acció nova, en aquest cas amb el circ com a gran protagonista, que també li va donar un nou color, i que la gent que va aconseguir retenir va agrair. El fil conductor: la concòrdia.

Segons va explicar la regidora de Festes i Cultura, Anna Crespo, si no es va repetir la videoprojecció de l'any passat a la Muralla del Carme va ser per un tema de limitació pressupostària atès que l'aleshores regidora responsable –Neus Comellas– va aconseguir una esponsorització que aquest any no s'ha tingut. Malgrat això, no es va voler prescindir d'algun element nou per lligar el teatre litúrgic al Carme amb l'arribada de la Llum portada des de Montserrat i de l'Aigua de la Sèquia al Monument de la Llum, a la plaça dels Infants, en l'acte solemne presidit per l'alcalde, Valentí Junyent. Va tancar la vetllada un castell de focs.



Rosalía no hi va faltar

La proposta per lligar l'arribada de la Llum i l'Aigua amb l'emotiva i efectiva representació manresana –amb participació de moltes entitats– del «Misteri de la Llum» per evitar que el públic marxés acabat l'acte al Carme, es va fer mitjançant una original proposta amb guió de Toni Fornells que van fer possible una trentena de persones, entre les quals membres de l'associació de circ La Crica, que van oferir una actuació a la plaça d'Europa on no va faltar la música de Rosalía.

Abans, a l'església del Carme, el Misteri de la Llum, que enguany és la desena edició que es representa i que per la Fira l'Aixada tindrà dues funcions més, no va poder rebre l'aplaudiment que mereixien totes les persones que el fan possible perquè es va fer sortir el públic sense que tingués temps de poder-ho fer. Un error.

De cara a l'any vinent, Crespo va anunciar que no descarta introduir canvis en el programa de la Llum. No va avançar res perquè, va remarcar, primer «ens asseurem i en parlarem», entre altres, amb l'Associació Misteriosa Llum, l'entitat que manté viva la festa manresana per antonomàsia.



L'excepció de l'any passat

A diferència de l'any passat, en què Manresa va viure una jornada de la Festa de Llum inèdita –es va suspendre la majoria d'actes llevat de la missa i del concert de la tarda amb motiu de la vaga general per rebutjar el procés judicial contra els presos polítics–, avui es faran tots els actes habituals.